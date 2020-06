Riaperto l’ufficio turistico Si brinda alla nuova stagione

Un brindisi rigorosamente al vino Chiaretto Bardolino ha tenuto ieri a battesimo la riapertura dell’ufficio turistico di piazzale Aldo Moro. A mezzogiorno il presidente della Fondazione Bardolino Top Ivan De Beni attorniato da Claudio Manetti, Giorgio Sala, Paolo Artelio e Fabio Pasqualini, rispettivamente presidenti degli albergatori, De Gustibus, Consorzio Garda Veneto e Comitato imprese di Bardolino, ha salutato il ritorno all’attività dello Iat, gestito dalla Fondazione Bardolino Top. Dietro il bancone, già al lavoro con mascherina e plexiglass a dividere i contatti, due dipendenti pronte ad accogliere i primi turisti e a sbrigare gli ultimi ritocchi in attesa di vedere gli scaffali di nuovo stracolmi di depliant con proposte turistiche. Non mancano invece la serie di gadget in vendita (felpe, magliette, cappellini, tazze, borracce, ect) con il logo personalizzato di Bardolino. L’ufficio rimarrà attivo fino al termine di una stagione che tutti auspicano sia più lunga possibile, è aperto ogni giorno con orario continuato: dal mercoledì al sabato dalle 9 alle 19; la domenica delle 9 alle 13; il lunedì e martedì dalle 9 alle 17. «Penso sia uno dei primi uffici d’informazione turistica aperto sul lago di Garda dopo la pandemia», afferma De Beni. «È un servizio importante a favore dei turisti e in considerazione del fatto che vari segnali ci dicono che quest’anno si lavorerà molto sui vacanzieri di passaggio. arà quindi fondamentale dare le giuste informazioni senza dimenticare che in questo ufficio sarà possibile effettuare e soddisfare richieste di prenotazioni alberghiere», conclude il presidente della Top. Su quelle che sono le strategie della promozione turistica Paolo Artelio, presidente del Consorzio Garda-Veneto, anticipa che per la seconda di luglio partirà il piano congiunto con la regione Veneto. «Siamo in attesa di capire come saranno i flussi turistici. Cioè sapere quali sono gli Stati che permettono ai loro connazionali di venire in Italia senza alcuna condizione. In base a questo vedremo la strategia d’adottare e come spendere i soldi della promozione. Gli influencer? Bisogna capire chi sono e il loro target. Mi auguro siano italiani ma anche stranieri. Il presidente della regione Zaia è una persona molto preparata e se ha pensato di puntare su di loro per promuovere il turismo avrà di certo le sue ragioni». Tornando a Bardolino Claudio Manetti, a capo degli albergatori locali, conferma la collaborazione tra la sua categoria e l’ufficio Iat anche se a dispetto degli anni precedenti non c’è un dipendente preposto solo alle prenotazioni. «Comincia a muoversi e soprattutto il mercato austriaco e tedesco. Poco la Svizzera e l’Olanda», sottolinea Manetti. All’insegna dell’ottimismo Giorgio Sala. «Pensavo peggio quando abbiamo aperto le nostre attività. Non siamo a livelli degli altri anni, e questo è indubbio, però c’è un buon movimento e le persone non sono cosi timorose». A chiudete la carrellata Fabio Pasqualini. «La riapertura dello Iat è importante perché rappresenta un punto di riferimento non solo per i turisti ma anche per chi cerca notizie su bar, negozi e ristoranti aperti nel nostro Comune». •

S.J.