La Affi-Peschiera usata come discarica: «I comuni trovino una soluzione insieme»

«Piazzole di sosta trasformate in discariche a cielo aperto»: è la denuncia del comune di Affi, in riferimento in particolare alla regionale 450 che collega Affi a Peschiera.

Il sindaco Marco Sega: «Abbiamo ottenuto un incontro con Veneto Strada. Spero che tutti i Comuni interessati rispondano all’invito e che sugli interessi singoli prevalga quello generale perché questo è un problema serio, che riguarda tutti, e a cui va trovata al più presto una soluzione».

Una delle idee sul tavolo è quella di riprendere in mano una convenzione stipulata tra Veneto Strade e i Comuni (Affi, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese e Lazise) nel 2021. Sulla base di quell’accordo tutti i Comuni si erano impegnati a contribuire economicamente alla pulizia dei tratti di loro competenza. Pulizia di cui si sarebbe occupata appunto Veneto Strade. Quella convenzione, però, una volta scaduta, non è più stata rinnovata.

Sega propone anche «l’installazione di telecamere di videosorveglianza lungo il tratto interessato. Questa è una situazione che non possiamo gestire come Comuni singolarmente. Dobbiamo farlo insieme e ci serve una regia unica».