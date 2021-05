Recuperata l'auto volata nel fossato. Fuori pericolo i due giovani feriti

E stata recuperata nella notte l’auto, una Mercedes, volata nel fossato dopo un’uscita autonoma poco prima delle ore 20 di sabato sulla strada regionale 450.

I due giovani a bordo, di cui non sono state rese note al momento le generalità, sono stati estratti dall'auto dai Vigili del fuoco e trasportati dal 118, non in pericolo di vita, agli ospedali di Peschiera e Borgo Trento.

L’incidente è stato causato dalla forte velocità della vettura e dal tentativo d’imboccare all’ultimo istante, lo svincolo Lazise/Bussolengo in direzione sud verso Castelnuovo. Già nella tarda sera gli uomini di Veneto Strade hanno pulito il sedime stradale dello svincolo.