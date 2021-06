Raduno di auto Southern Garda I militari multano undici piloti

Tre arresti effettuati dai carabinieri di Peschiera in questo fine settimana nell’ambito di una serie di controlli del Nucleo operativo e radiomobile. Il primo arresto ha interessato D.S., un trentatreenne di origini Kossovare, residente nel mantovano. Un po’ anomale le circostanze del suo arresto: lo straniero ha iniziato ad inveire nei confronti dei Carabinieri che si trovavano in Piazza Bettelloni a Peschiera impegnati nei rilievi di un incidente stradale. Una volta accortisi degli insulti, i militari hanno controllato il kossovaro e la sua auto, parcheggiata in divieto di sosta nei pressi della stessa piazza. Il trentatreenne insisteva nelle minacce e negli insulti ad alta voce nei confronti dei Carabinieri che così procedevano al suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale. D.S. veniva inoltre denunciato in stato di libertà in quanto, a seguito della perquisizione della sua auto, venivano trovati ben nascosti 370 grammi di una sostanza presumibilmente stupefacente del tipo ketamina, poi sequestrata per le successive analisi di conferma. Dopo la convalida dell’arresto, nel corso della direttissima, i legali di D.S. hanno chiesto i «termini a difesa», accolti dal giudice che ha rinviato il processo a settembre. Il secondo arresto veniva eseguito sempre a Peschiera nei confronti di Geani D.,34 anni, in Italia senza fissa dimora, arrestato nella flagranza di violazione del domicilio della ex moglie come abbiamo riferito venerdì 18 giugno su L’Arena. Il romeno è stato liberato dal giudice Enrico Zuccon ma ha il divieto di avvicinarsi all’ex. I militari del Nucleo operativo e Radiomobile procedevano all’arresto poi di un altro rumeno, il trentatreenne C.N.J, pregiudicato, domiciliato nella provincia di Carrara, destinatario di un ordine di esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Massa, nel 2013. Il romeno deve espiare la pena tre anni di reclusione legata e ad una condanna per furto in abitazione commesso nel 2008 in Toscana. Il giovane è stato fermato per un controllo dopo che i carabinieri si sono accorti dei suoi movimenti sospetti vicinia possibili mete di furti. È stato fermato, è partito il controllo ed è emersa la sua pendenza penale. I carabinieri di Peschiera, hanno fatto alcuni controlli anche al Southern Gardasee, un raduno di numerosissime auto modificate che, soprattutto nelle ore serali e notturne, «hanno invaso il centro di Peschiera e disturbato il riposo dei residenti con il rumorosissimo rombo del motore», riporta una nota dei militari. Come se non bastasse, sostengono i carabinieri, «ha recato altresì notevole intralcio al traffico con conseguenti numerose richieste di intervento al 112». Sono così intervenute le pattuglie dell’Arma che oltre a limitare il disturbo per residenti e automobilisti, hanno multato 11 conducenti dei veicoli, partecipanti alla manifestazione e hanno sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi quattro autovetture modificate e denunciato un cittadino austriaco per guida in stato di ebbrezza. Il fine settimana è poi proseguito con i controlli soprattutto delle compagnie di giovani, già finite nel mirino dei militari dell’Arma negli scorsi week end per disagi ai residenti ma tutte le verifiche svolte durante il fine settimana, hanno dato esito negativo.•.