«Qui non si può venire almeno fino al 3 maggio I controlli continuano»

Il sindaco di Torri Stefano Nicotra non intende fare passi indietro e mantiene in vigore almeno fino al prossimo 3 maggio compreso, la propria ordinanza comunale che, tra i vari divieti, prevede quello relativo alle seconde case. In sostanza chi ha una abitazione per le vacanze sul territorio comunale di Torri non potrà andarci, almeno fino al 3 maggio, a meno che per comprovati motivi di urgenza o necessità. «Chi deve venire deve avere l'autocertificazione che dimostri i motivi dello spostamento», precisa Nicotra. «Nella sostanza io condivido le intenzioni del governatore del Veneto Luca Zaia», aggiunge il sindaco, secondo il quale la parziale apertura concessa dalla Regione rischia di avere alcune ripercussioni. «In questi giorni, compreso stamattina (ieri per chi legge, ndr), abbiamo ricevuto decine e decine di telefonate di persone per chiedere chiarimenti al riguardo. In alcuni casi», afferma il primo cittadino torresano, «c'è chi ci domanda se può salire a Torri con la famiglia. Le indicazioni della Regione rischiano di generare nella gente l'illusione di avere il via libera nei prossimi giorni ad un vero e proprio ponte del primo maggio». Un rischio temuto per esempio anche da alcuni amministratori della Lessinia, preoccupati per un possibile esodo per questo fine settimana da parte dei proprietari delle seconde case. Intanto Nicotra tira dritto e afferma: «Noi i controlli li continueremo a fare. E ribadisco che nelle seconde case non si può andare. Bisogna portare pazienza ancora qualche giorno». I controlli alle seconde case da parte della polizia municipale di Torri erano partiti diverse settimane fa, prima del DPCM del governo del 10 aprile, con almeno una quarantina di casi riscontrati fino ai primi di aprile. Le verifiche in loco erano proseguite nei giorni seguenti e anche dopo il decreto governativo di quindici giorni fa. E, a meno di modifiche dell'ultima ora, andranno avanti almeno fino a domenica 3 maggio.

EM.ZAN.