Vietato bruciare ramaglie e sterpaglie. Ma sul Garda cresce la protesta: «Quest’ordinanza mette in ginocchio chi coltiva gli olivi»

Vietato scaldarsi con stufe a pellet, a meno che non siano conformi agli standard e, soprattutto, sono vietate le combustioni di prodotti vegetali per evitare di far aumentare il PM 10. È quanto si sono ritrovati a dovere ottemperare i cittadini dell'alto Garda o, quanto meno, per il momento quelli di Brenzone e Malcesine. Ma la faccenda riguarderà presto anche Torri e, nelle intenzioni della Provincia di Verona e della Regione Veneto, dovrebbe essere estesa a tutti i 98 i municipi scaligeri.

Il 29 settembre il sindaco di Brenzone, Davide Benedetti, ha emanato l’ordinanza anti-inquinamento registrata con il numero 63. Il giorno successivo l'amministrazione di Malcesine ha emanato la numero 129 di contenuto identico, visto anche che i due centri condividono lo stesso comandante della polizia locale, Domenico Laporta, occupatosi del problema per entrambi i municipi. La stessa ordinanza è stata trasmessa dalla Provincia, durante una riunione convocata dal presidente Manuel Scalzotto e dal delegato all'ambiente, Sergio Falzi.

«Se non troveremo un accordo con la Provincia di Verona, Brenzone è pronto a revocare questa ordinanza», garantisce però Davide Benedetti, sindaco di Brenzone, che ha già ricevuto le prime lamentele e si dice «conscio del problema». Tra l'altro, il sindaco ha anche alcuni familiari che, per consumo personale, producono extravergine di oliva quindi sa di cosa si sta parlando. «Già durante l'incontro del Tavolo tecnico zonale avevo dichiarato di non poter firmare l'ordinanza-tipo proposta dalla Regione», continua. «Anche il delegato di Malcesine, Marcello Chincarini, ha ribadito il problema che, per la conformazione del nostro territorio, far rispettare il divieto di abbruciamento metterebbe in ginocchio l'attività agricola più preziosa, legata alla coltivazione dell'olivo.

Il divieto è entrato in vigore il primo ottobre e, dal momento che l'attività agricola negli oliveti solitamente parte da metà ottobre, ho ritenuto di emanare l'ordinanza come richiesto dalla Regione segnalando che, se non ci saranno correttivi o azioni a favore delle attività agricole, revocherò il provvedimento». Ma non è tutto. «Questo problema», spiega Benedetti, «tocca anche Torri, Caprino e altri comuni che hanno una conformazione territoriale molto particolare: l'accesso ai fondi agricoli avviene magari con una motocarriola o con mezzi molto limitati. È quindi impensabile e antieconomico trasportare le ramaglie prodotte o triturarle. Significherebbe annientare un'attività che, oltre a produrre un olio tra i più pregiati d'Italia, è connessa alla manutenzione e tutela idrogeologica del territorio».

Conclude il sindaco: «Ci è stato garantito dal delegato provinciale Sergio Falzi, che ha dato ampia disponibilità, che si terrà un incontro nei prossimi giorni per concordare con i Comuni di questo territorio misure e azioni ad hoc per risolvere il problema». Se ciò non fosse, per tutto l'inverno e parte della primavera sarà impossibile accendere fuochi per eliminare le sterpaglie o anche solo le potature degli alberi. Idem per i riscaldamenti a pellet o i camini dentro le case: vietati, salvo che si usino «legni a basse emissioni» o «pellet conformi agli standard». Al netto delle difficoltà che potrà avere la polizia locale a fare rispettare l’ordinanza e sanzionare, con una multa tra i 25 e i 500 euro i trasgressori, il problema rimane e rischia di fare montare la rabbia nei cittadini, specie in chi svolge mansioni agricole. •.