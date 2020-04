Protezione civile, l’aereo scopre altri 7 trasgressori

Non c’è scampo per chi non sta a casa sul lago in questi giorni. Anche ieri i volontari della Protezione civile sugli ultraleggeri Eurostar per la zona di Caprino e Costermano e l’idrovolante Savage per lago e costa, incaricati dalla Protezione civile per il servizio di pubblica sicurezza, hanno sorpreso sette persone che camminavano senza mascherina tra Peschiera, Caprino e Lazise. La segnalazione è arrivata nel municipio di Garda che, a sua volta, l’ha girata alle forze dell’ordine presenti in quel momento nella zona indicata dal pilota del velivolo e sono state staccate così altre sette multe da 400 euro. «Abbiamo un ponte radio sui velivoli», spiega il villafranchese Davide Burei, presidente del reparto volo emergenze della Protezione civile per il Veneto, «che comunica alla sede operativa di Garda, capofila dei Comuni interessati dai controlli, chi viola le misure contro la diffusione del virus». I controlli dall’alto della Protezione civile continueranno anche oggi e domani: «Faremo delle verifiche anche sui monti per vedere che non ci sia nessuno che sfrutti le belle giornate per farsi qualche escursione in alta quota». In questi giorni, la Protezione civile ha effettuato oltre 125 operazioni in tutto il Veneto, facendo partire velivoli dalle basi di Fiesso Umbertiano in Polesine e Santa Maria di Sala nel Veneziano. «È prossima anche l’apertura di una base anche nel Vicentino». Arriva pure il drone della Polizia locale: un altro strategico occhio aereo su Garda ed entroterra. Sarà in azione, a Pasqua e a Pasquetta, il sistema di pilotaggio remoto reso disponibile dall'Amministrazione di Garda alla Polizia locale che opera in convenzione coi Comuni di Affi e Caprino.

G.CH.