Progetto RoboCup, robot umanoidi che si sfidano a calcio

Robot umanoidi calciatori, come quelli che sono stati presentati il 7 aprile al GardAi (Garda Artificial Intelligence) al Centro Congressi di Garda.

«Il video», precisa il professor Domenico Daniele Bloisi, della Università degli studi della Basilicata che ha portato una squadra di 5 robot frutto di una collaborazione con la SPQR Team della Sapienza di Roma, «illustra tra le varie cose, il progetto RoboCup, ossia i Mondiali di Calcio della Robotica, che si terranno in luglio in Thailandia, che vedono impegnati i robot programmati dagli studenti dei nostri corsi di laurea in Ingegneria Informatica e Robotica. Possono così confrontarsi con i loro colleghi di tutta Europa e del mondo in sfide robotiche, di due tempi da 20 minuti, per diventare campioni del mondo. Nel video si vede come i robot riescano a giocare in maniera totalmente autonoma essendo dotati di un programma che permette loro di ragionare e di muoversi senza intervento umano». Queste “creature”, di plastica alte circa 70 centimetri, si muovono nel video su un campo di erba sintetica davanti a un pubblico della Maker Faire Rome 2021 tenutasi a Roma l’ottobre scorso (2021).