Primo Consiglio live dopo 8 mesi on line

A Brenzone i consigli comunali tornano in presenza. L’appuntamento è per oggi, alle 21. Il 28 ottobre 2020 ci fu la prima seduta in streaming: il sindaco, Davide Benedetti e l’allora segretario comunale erano gli unici presenti in sala, collegati coi consiglieri in diretta per tutti dalla pagina Facebook «Davide Benedetti Sindaco». «Da allora sono passati otto mesi ma sembra un’era geologica», dicono dal municipio, «e a ripensare al contagio di alcuni consiglieri e familiari, alla tragedia degli oltre 20 morti in casa di riposo a Castelletto, il record di contagi per mille abitanti più alto della provincia e anche del Veneto, per un periodo, davvero possiamo gioire per l’attuale situazione». Oggi, in paese vi sono zero positivi, zero contagiati, zero ricoverati già da diversi giorni. «È un sollievo», prosegue la maggioranza, «tornare ai consigli in presenza perché, come sostenuto anche dalla minoranza, il computer comprime in parte la discussione». Ora, con mascherine e distanziamento, oggi si rientra in sala civica per discutere 10 punti all’ordine del giorno. Tra questi, l’applicazione della Tari, una variazione al bilancio, il regolamento per la disciplina del trasporto pubblico non di linea nelle acque del lago e una mozione sui fondi destinati al programma di rigenerazione urbana. Alcuni argomenti potranno anche innescare più di altri la discussione, ma «ci sarà anzitutto l’emozione di rientrare in aula dopo 8 mesi di consigli on line», chiudono da Brenzone sperando che il distacco dalle sedute on-line sia definitivo.•. G.M.