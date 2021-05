Primavera in rosa Chiaretto protagonista

Fine settimana dedicata al vino Chiaretto di Bardolino. Domani e domenica sarà possibile scoprire il territorio dell’entroterra benacense e i suoi vini grazie a passeggiate tra sentieri e cantine vinicole. Per partecipare è necessario acquistare il biglietto, a partire da 20 euro, attraverso il sito della Fondazione Bardolino Top (www.bardolinotop.it) o su www.eventbrite.it dov’è possibile trovare tutte le informazioni. Ogni gruppo, formato al massimo da 25 persone, sarà accompagnato da una guida turistica. Sarà possibile scegliere tre diversi percorsi: La Rocca, Bardolino e Calmasino, tutti della durata di circa tre ore, che toccheranno oltre alle aziende produttrici del Chiaretto di Bardolino per le degustazioni, anche alcune zone monumentali di interesse storico e artistico. Gli orari di partenza saranno diversi: 9.30 e 10.30 o alle 15 e alle 16. L’iniziativa rientra nell’ambito di «Primavera in rosa con il Chiaretto di Bardolino», una serie di eventi e manifestazioni con l’obiettivo di promuovere il vino rosa italiano. Durante tutto l’arco di tempo Bardolino e le attività commerciali saranno «vestite» di rosa mentre i ristoranti proporranno almeno un piatto preparato con il Chiaretto di Bardolino. Il 23 e 24 maggio sarà la volta di «Chiaretto in cantina», in cui le aziende produttrici di tutta l’area della denominazione apriranno le porte ai visitatori su prenotazione. Dal 29 maggio al 2 giugno appuntamento invece con il Palio del Chiaretto di Bardolino, in forma rivisitata per l’emergenza sanitaria, ma che comunque porterà le cantine del Chiaretto della zona classica «La Rocca» a proporre i loro prodotti sul lungolago Cornicello. Dal 18 giugno al 21 giugno, ultimo appuntamento in cartellone, toccherà a «Oggi Rosa», il grande festival dei vini rosati italiani, che porterà al Parco di Villa Carrara Bottagisio i consorzi di tutela dei vini rosati d’Italia. Accanto al Chiaretto di Bardolino spazio al Valtenesi, il Salento Rosato, il Prosecco Rosè, i rosati di Toscana e altri rosati a rappresentare tutta l’Italia.«In piena sicurezza e con grande entusiasmo vogliamo tornare a rimettere Bardolino al centro della scena», afferma Carlotta Bonuzzi, consigliere con delega alla manifestazioni e al turismo del Comune di Bardolino. «Sarà solo il primo di una serie di appuntamenti che pian piano ci riporteranno, incrociando le dita, alla normalità». Primavera in rosa è organizzata dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Consorzio di Tutela Bardolino e Chiaretto e il Comune di Bardolino. •. S.J.