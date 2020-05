«Prigioniera» del Covid: settimo tampone

Da quasi due mesi convive con il virus. Chiusa in casa, assieme alla propria famiglia, in una quarantena forzata che non si sa se andrà ancora avanti e per quanto. Debora Ceccherini, 41 anni compiuti ieri, residente nella frazione di Navene e dipendente di una struttura sanitaria ad Arco, in Trentino, la notizia che non avrebbe mai voluto sentire l'ha ricevuta il 13 marzo scorso. Tre giorni prima un paziente ospitato nella casa di cura dove lei lavora era stato trovato positivo al Covid-19. Il 13 marzo il primo tampone a cui Debora si è sottoposta nella struttura dove lavora, non lasciava dubbi: positivo al coronavirus. É così scattata immediatamente la quarantena per lei e per la sua famiglia, composta dal marito e da due figli, una ragazza di vent'anni e un bambino di cinque. Da quel giorno in poi sono state altre sei le sedute cui la cittadina malcesinese si è dovuta sottoporre con risultati discordanti. Il 2 aprile Ceccherini è risultata ancora positiva, mentre dodici giorni dopo, il test è stato negativo. In entrambi i casi il prelievo è stato effettuato a Bussolengo. Il 20 e 28 aprile e il primo maggio per sottoporsi ai tamponi si è spostata a Riva del Garda, più vicina a casa, ma i risultati sono continuati ad essere discordanti tra loro: rispettivamente positivo, negativo e ancora positivo. Ieri, il giorno del suo compleanno, l'ultimo test, a Verona, di cui attende con ansia il risultato, per poi replicarlo nei prossimi giorni, sperando che ci siano due esiti negativi consecutivi. «Non so più cosa pensare. Questi continui risultati opposti tra loro non mi lasciano tranquilla», dice preoccupata Debora Ceccherini. «E dagli uffici preposti non sono arrivate risposte che potessero chiarire i risultati così discordanti. Ma continuo a pensare positivo», afferma Debora, che incrocia le dita per il risultato del settimo tampone, effettuato ieri. Lo ha fatto assieme alla propria famiglia (che si è sottoposta al tampone la prima volta il 14 aprile risultando negativa e la seconda volta ieri, appunto, insieme a lei), con la speranza di ricevere un regalo speciale e di vedere la fine del tunnel in cui si è infilata da quasi due mesi, «liberando» dalla quarantena almeno i propri familiari. «Spero che almeno loro possano uscire dalla quarantena. Tra l'altro abbiamo un appartamento libero a nostra disposizione, proprio sotto a quello dove abitiamo, dove almeno mio marito e i miei figli potrebbero trasferirsi», afferma la donna. «Per fortuna fisicamente stiamo tutti bene», assicura. «All'inizio sono stata dieci giorni con la febbre e il mal di testa, dolori al corpo e alle gambe, mentre i miei figli sono stati poco bene, con febbre, solo per un paio di giorni», racconta. E continua: «Poi ci siamo tutti ripresi ma siamo dovuti, ovviamente, rimanere fermi in casa», afferma la signora malcesinese, residente in una villetta a schiera. «I problemi sono stati di certo più psicologici. Spiega infatti: «Passo in poco tempo dalle risate alle crisi di pianto. Anche il clima in casa varia secondo le giornate. Ma cerchiamo di sostenerci uno con l'altro», prosegue. «Per fortuna abbiamo un giardino che è la nostra piccola ancora di salvezza, specialmente per il bambino, che essendo vivace non è sempre facile da gestire in una condizione del genere». Gli unici spostamenti «forzati» sono stati effettuati nei giorni dei tamponi. «Avevamo appena venduto l'auto, poco prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria», racconta. «Subito sembrava ci dovessero venire a prendere direttamente a casa. Poi alla fine siamo andati con l'auto di mia figlia, con tutte le precauzioni del caso e con l'autorizzazione degli uffici igiene. Ma non nascondo ci sia sempre stata una certa dose d'ansia». «La paura è tanta ogni volta che aspettiamo l'esito, è un insieme di emozioni che mi scombinano tutta la giornata già pesante di suo. Non c'è alcun momento di normalità nel vivere così». Per fortuna non sono mancati i momenti di conforto. «Gli altri nostri familiari e anche i vicini di casa ci sono stati vicino», sottolinea Debora Ceccherini. «Ci hanno aiutato sostenendoci e dandoci una mano giorno dopo giorno nel concreto, a partire dal farci la spesa e consegnandocela sotto casa». Segni d'affetto e di sostegno che non dimenticherà, nell'attesa di uscire dall'incubo. •

Emanuele Zanini