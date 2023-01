Premi agli sportivi dell’anno

Entusiasmo alle stelle per lo sport cavaionese e grande partecipazione, ieri sera, 3 gennaio, a Cavaion nella sala civica Turri, alla cerimonia di premiazione «Sportivi dell'anno».

L'assessorato allo sport del Comune, guidato da Angelo Indelicato, con il patrocinio del Coni Verona e Veneto, ha organizzato l'ottava edizione di un evento seguitissimo e consegnato 12 targhe a cinque atleti, cinque squadre e una società sportiva. Premiando risultati e prestazioni raggiunti nel 2022 in varie discipline, la passione, la tenacia e l'impegno di bambini, ragazzi e adulti. Augurando un altro anno di soddisfazioni e medaglie. «Seguiamo e sosteniamo con particolare interesse le attività giovanili e la promozione dello sport tra bambini e ragazzi, ma non solo», spiega Indelicato. «Lo sport fa squadra, fa bene a chi lo pratica e al territorio, ha una valenza educativa e sociale, rinsalda lo spirito di comunità».

In nome di tutto questo, quindi, davanti a un pubblico numeroso di genitori, parenti, amici e appassionati di sport, l'assessore ha condotto brillantemente la serata e, come dice lui stesso, «giocato a fare il conduttore». Facendo parlare i protagonisti e chiamando per la consegna delle targhe ai campioni cavaionesi i colleghi assessori e consiglieri comunali, nonché la sindaca di Cavaion Sabrina Tramonte.

Riconoscimenti alla Prima Squadra, agli Allievi 2005 e agli Juniores 2003/04 del Baldo Junior Team, alla Usd Tamburello Cavaion e alla

Asdt Cavaion Pachera

A livello individuale, Gianni Gottardelli presidente della Bocciofila è stato premiato per la resilienza nel difficile biennio del Covid, con i campi da bocce inagibili e la sede trasformata in centro vaccinazioni durante l'emergenza sanitaria. Non ha mollato, mai, anche se «sponsor e giocatori forti se ne sono andati». E ora pensa al rilancio del gioco delle bocce, facendolo conoscere magari ai più giovani.

A Pasqualina Tomezzoli e Cesare Tramonte, instancabili camminatori con il gruppo di Nordic Walking del Ctg El Preon, il premio per l'impegno nella promozione del territorio tramite lo sport.

Con Jessica Cirabisi, 30 anni, campionessa a livello internazionale in salto a ostacoli, l'equitazione è entrata a pieno titolo tra le attività sportive agonistiche premiate dal Comune con la targa «Cavaion in the world».

E ancora, premio alla carriera alla calciatrice Valentina Boni, 39 anni. Ha mosso i primi passi prima, anzi tirato i primi calci (e che calci), proprio nella sua natia Cavaion prima di arrivare ai massimi livelli con il Valpolicella, il Bardolino e la Nazionale femminile (61 presenze e 11 gol), vincendo 4 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane. Tra serie A e B, Boni ha segnato in totale 258 gol. E ha coronato un sogno: incontrato il suo idolo Roberto Baggio. «Ero emozionatissima», racconta. «Palleggiare con lui, persona straordinaria, umilissima, è stato fantastico».

Ai giovanissimi fratelli Zorzi, Sebastiano di 15 anni e Riccardo di 16, premio Cavaion in the world per gli straordinari titoli internazionali nello sport acquatico Wing foil: Sebastiano è campione mondiale Under 15, Riccardo al suo primo anno da professionista si è già classificato terzo al mondo. Studiare e gareggiare non è un gioco da ragazzi, ma loro sembrano riuscirci bene.

Migliore società sportiva

Infine, il premio Migliore società sportiva 2022 è stato consegnato all'Asd Baldo Bike Giomas per gli ottimi risultati raggiunti l'anno scorso dai suoi ragazzi in sella alle mountain bike, ma anche per tutta l'attività connessa all'organizzazione di gare e alla promozione del territorio.