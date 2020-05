«Potrebbero mancare 4 milioni di tedeschi»

I tedeschi sono i turisti più affezionati al lago di Garda. Ma quest’anno torneranno? A partire da quando e in quanti decideranno di raggiungere l’Italia? Le limitazioni agli spostamenti, determinate dall’emergenza sanitaria ancora in corso, rischiano di bloccare questo grande flusso. Le frontiere nazionali riapriranno il 3 giugno, così come la mobilità tra regioni. Ma la Germania tiene blindati i confini fino a metà del prossimo mese, aprendoli poi al traffico turistico tra Austria, Francia e Svizzera. Sull’Italia è nebbia. L’Austria è off limits. Intanto sono già operativi i «corridoi» Covid free per portare i visitatori teutonici in Croazia e Grecia, molto meno impattate di Italia e Spagna dalla pandemia. A stimare quanto vale il contributo della Germania all’economia turistica del nostro Paese, del Veneto e del Benaco è Fondazione Think Tank Nord Est di Mestre, che ha elaborato dati Istat e studiato numero di presenze e giro d’affari generato negli ultimi tre anni dagli ospiti provenienti dalla Germania nel periodo estivo. Da giugno a settembre, in tutta Italia sono in pericolo circa 35,6 milioni di pernottamenti e una spesa sul territorio di quasi 4 miliardi di euro. In Veneto, potrebbero venire a mancare 11,2 milioni di visitatori oltre 4,3 dei quali nel Veronese. Da considerare che nel 2019, le presenze tedesche nella nostra provincia sono state di poco inferiori ai 6,2milioni, compresa la primavera, già persa e l’autunno, che gli ospiti in arrivo in particolare dalla Baviera amano trascorrere sul Garda. «Quest’anno la situazione rischia di precipitare», spiega Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione Think Tank Nord Est, «a causa delle restrizioni ancora in vigore sugli spostamenti». Dal centro studi regionale a Federalberghi Garda Veneto la riflessione resta identica, anche ora che ci sono le linee guida del Governo per la ripartenza in sicurezza e l’ordinanza del governatore, Luca Zaia. «Bisognerà vedere a chi converrà riaprire. Perché per ora non ci sono le prenotazioni. Quindi occorre fare i conti sui molti adempimenti aggiuntivi, previsti dalla normativa e sull’ipotetica clientela che si spera potrà tornare», spiega Ivan De Beni, presidente dell’associazione che rappresenta 400 imprese della sponda veneta del lago, tutte per ora chiuse. «Secondo le nostre stime saranno favorite le strutture che ospitano più italiani, circa il 12% dei clienti del lago; saranno avvantaggiate le gestioni familiari, che possono abbattere i costi del personale; le residenze turistico alberghiere con poche parti comuni. Qui le colazioni possono essere consegnate in camera», aggiunge. «Questo tipo di attività ricettive, tra l’altro, si sta anche preparando per offrire il servizio di spesa in appartamento e anche le cene su ordinazione, in collaborazione con i ristoranti della zona», prosegue. Diverse strutture decideranno di non aprire. «In questo momento la tentazione di tornare al lavoro è forte, ma per gli hotel troppo sbilanciati sulla clientela estera e in particolare tedesca, che hanno risorse per sopravvivere fino alla prossima primavera pur senza entrate, consigliamo la massima cautela», dice De Beni. «Non è assolutamente detto che i tedeschi tornino. I grandi gruppi bancari teutonici hanno investito nelle strutture ricettive in Croazia e Grecia e ora più che mai chi vuole fare vacanze all’estero è sollecitato a prenotare nei due Paesi a rischio contagio più basso», conclude. •

Valeria Zanetti