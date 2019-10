Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre si svolge al Parc Hotel di Peschiera del Garda il congresso e festival di Yoga della risata, disciplina nata in India nel 1995 dal dottor Madan Kataria, medico originario di Mumbai che sperimentò assieme a un piccolo gruppo di persone gli effetti benefici della risata.

Anche grazie agli studi sulla letteratura scientifica esistente, Kataria scoprì che il corpo non distingue la differenza tra risata spontanea e risata autoindotta. Non solo: ben presto il dottor Kataria e sua moglie Madhuri notarono le somiglianze tra la risata e gli esercizi di Pranayama (entrambi concentrati sull’espirazione e su un ricambio profondo di ossigeno) dello Yoga, incorporando nella pratica alcuni elementi presi da questa antica disciplina. Gli studi scientifici confermano che ridere per più di 10 minuti produce una straordinaria biochimica del benessere, dall’effetto antidepressivo e ansiolitico. Aumenta inoltre la respirazione e l’ossigeno, quindi l’energia; rinforza le difese immunitarie, allevia il dolore, potenzia la resilienza e l’intelligenza emotiva ed è il più efficace connettore sociale.

Lo Yoga della risata è una pratica in cui si ride per scelta: è adottato sempre più nelle aziende, ma anche nell’ambito scolastico e familiare, fino ai contesti socio-sanitari e a tutte le situazioni in cui c’è un gruppo. L’evento in programma a Peschiera del Garda è organizzato dalla master trainer Lara Lucaccioni e vedrà la partecipazione dei fondatori, il dottor Madan Kataria e sua moglie Madhuri. Gli elementi di novità del congresso riguardano in particolare i tre speech del fondatore: il primo su come portare la risata nella vita di ogni giorno, il secondo su come lo Yoga della risata possa favorire l’intelligenza emotiva, tema affrontato per la prima volta in Italia, e il terzo sui 25 anni del movimento, che saranno celebrati nel 2020.

Cuore del Movimento dello Yoga della risata sono i Club della Risata, luoghi ad accesso libero (qui la geolocalizzazione di quelli italiani) dove ogni settimana si pratica una sessione che può essere tenuta da uno o più Leader (conduttore) e Teacher (formatore) della disciplina. Oggi sono migliaia i Club della Risata diffusi in tutto il mondo: in Italia sono oltre 400, con il numero più alto in Lombardia e nelle Marche (una decina quelli sul territorio veronese). Maggiori informazioni sul Congresso sul sito congressoyogadellarisata.it

K.F.