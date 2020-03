Lega e Pd insieme per dire no all’ampliamento del collettore

Al «no» della sindaca di Peschiera Orietta Gaiulli ad accettare l’ampliamento del depuratore sul territorio comunale si uniscono i consiglieri di minoranza del gruppo Lega e la segreteria provinciale del Pd. L’idea di potenziare l’impianto di Peschiera è tornata in auge per bocca di alcuni sindaci bresciani che si oppongono alla realizzazione di depuratori nei propri Comuni. «Fin dall’inizio», osserva il vicesegretario provinciale del Pd Giacomo Tomezzoli, «il nuovo collettore fognario è stato progettato in accordo con i bresciani con l’obiettivo di separare i sistemi di collettamento e depurazione delle due sponde». Impostazione necessaria, ricorda Tomezzoli, «per ottenere due obiettivi inderogabili: la sostenibilità ambientale nel futuro dell’opera grazie all’eliminazione delle condotte sublacuali e il ripensamento del sistema di depurazione grazie a un nuovo impianto nel territorio bresciano che solleverebbe quello di Peschiera, non più nelle condizioni di sostenere il carico antropico attuale e futuro». Posizione condivisa dai consiglieri comunali della Lega Bruno Dalla Pellegrina, Mirjana Stampfer e Tiziano Cimarelli, che hanno presentato un elenco di osservazioni sul progetto di rifacimento del collettore ad Azienda Gardesana Servizi, all’amministrazione comunale arilicense, a rappresentanti istituzionali della Lega a vari livelli (regionale, nazionale ed europeo), all’Ats Garda Ambiente, alla Comunità del Garda e alle associazioni di categoria. Oltre alla «completa contrarietà a un eventuale ampliamento del depuratore di Peschiera per accogliere i reflui della sponda e dell’entroterra bresciano», i consiglieri chiedono la «sostituzione dell’intera rete di tubazione» e non solo delle parti più ammalorate come previsto nel basso lago; il posizionamento di vasche di laminazione anche nel basso lago; come Legambiente chiedono di collocare il collettore sulla strada Gardesana anziché lungo la costa; propongono poi l’eliminazione del ponte previsto sul Mincio per il passaggio del ramo ovest della condotta e di utilizzare per tale scopo il ponte che verrà realizzato per la Tav. Tra le osservazioni c’è anche l’idea di creare parchi fotovoltaici per sostenere la spesa di energia elettrica necessaria a far funzionare gli impianti di sollevamento del collettore e la richiesta che Peschiera, in quanto sede del depuratore, non partecipi alla ripartizione della spesa per la realizzazione dell’opera. Oltre al contributo statale di 100 milioni di euro stanziato nel 2016 dal governo Pd, è prevista infatti la compartecipazione economica delle due regioni interessate, Veneto e Lombardia, oltre che dei Comuni gardesani. •

K.F.