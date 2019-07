Latitante da 5 anni Scovato e arrestato

Non è stato facile scovare ed arrestare Leo Fotia, 61 anni, residente a Santo Stefano Aspromonte vicino a Reggio Calabria. Lui sapeva che sul suo capo pendeva un’ordine di carcerazione fin al 2014. E da cinque anni, il calabrese si era dato alla macchia. Fino a pochi giorni fa, però, quando i carabinieri della stazione di Peschiera l’hanno sorpreso e arrestato in via Milano a Castelnuovo del Garda davanti alla sua abitazione, affittata per sfuggire alla cattura. Ora si trova in regime di arresti domiciliari nella sua abitazione vicino al capoluogo calabrese dove dovrà restare per almeno due anni così come ha stabilito il tribunale di Brescia con una sentenza risalente al 2011. In quell’anno, infatti, Fotia era stato condannato per bancarotta fraudolente, commessa nel capoluogo lombardo. La sentenza era diventata definitiva nel 2014 e così l’ufficio esecuzione penale della procura di Brescia aveva emesso un ordine di carcerazione a carico di Fotia. Le ricerche del calabrese sono iniziate alcuni giorni fa quando ai militari dell’Arma è arrivata la notizia della sua presenza nel Basso lago. Sono così partiti gli accertamenti anche con i residenti di Castelnuovo per conoscere le mosse di Fotia fino a quando si è arrivati alla sua individuazione. Il sessantunenne è stato fermato proprio mentre stava entrando nella sua casa di via Milano a Castelnuovo del Garda. La presenza di Fotia in riva al lago, spiegano gli inquirenti, era motivata dalla sua volontà di sottrarsi al mandato di cattura nei suoi confronti. Aveva così deciso di lasciare la sua abitazione in Calabria e trasferirsi nel Veronese. Una volta arrestato, i militari dell’Arma l’hanno portato in caserma a Peschiera per ulteriori accertamenti e adempimenti burocratici. Al termine di queste verifiche, è stato accompagnato fino alla sua abitazione in Calabria dove ora si trova in regime di arresti domiciliari, così come stabilito dai giudici bresciani. •

G.CH.