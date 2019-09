La «Rana del Garda» attraversa in sei ore il lago d’Orta in Piemonte

Nuova soddisfazione per Virginia Tortella, la «Rana del Garda» che per prepararsi alla traversata in lungo del lago, in programma per ottobre 2020, sta compiendo delle traversate minori in altri laghi italiani. Tutte rigorosamente a rana, stile che rende particolari e uniche le sue imprese. Dopo il lago di Endine (6 chilometri) in provincia di Bergamo lo scorso 25 maggio, il 7 settembre è stata la volta del lago d’Orta, in Piemonte, 14 chilometri percorsi in sei ore. Distanza e tempo inferiori rispetto all’impresa compiuta lo scorso anno, quando aveva attraversato il Garda nel punto più largo (da Padenghe a Lazise) continuando a nuotare fino a Peschiera per un totale di 30 chilometri, ma paragonabili per prestazione atletica richiesta, dal momento che Virginia si è ripresa da poche settimane da un infortunio che le ha causato una lesione al braccio destro e una distorsione alla caviglia. «Guarita la caviglia, da metà agosto ho ricominciato ad allenarmi con un braccio solo e il destro legato al corpo», spiega, «lavorare così ti fa capire quante risorse puoi tirar fuori, perché ti concentri su quello che hai e non su quello che ti manca». Come tutte le iniziative organizzate a partire dallo scorso anno, anche queste ultime due sono state legate a progetti di beneficenza: con la vendita di magliette e gadget della Rana del Garda sul lago di Endine sono stati raccolti 250 euro devoluti alla sezione Aido locale, mentre sul lago d’Orta la raccolta fondi è stata destinata alla sezione Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) di Omegna, a cui Virginia ha donato gadget del valore di 800 euro. La prossima tappa in calendario sarà sabato 12 ottobre al lago di Bracciano, dove Virginia percorrerà 9 chilometri arrivando a Trevignano Romano: i proventi raccolti in questa occasione saranno destinati all’associazione locale che si occupa dei malati di fibromialgia. L’ultima tappa, il 27 ottobre, sarà sul lago di Caldonazzo, programmata in agosto ma rinviata a causa dell’infortunio. Per la traversata del 2020, così come per altri eventi collaterali organizzati sul territorio gardesano, l’obiettivo della Rana del Garda è sostenere il restauro di Villa Fantelli all’interno del complesso ospedaliero di Borgo Trento, nuova sede dell’Abeo di Verona, associazione che sostiene i bambini emopatici oncologici, affetti cioè da tumori solidi e leucemie. Con alcuni di loro e le loro famiglie lo scorso 28 agosto Virginia è stata a Roma all’udienza di papa Francesco, a cui ha fatto benedire la maglietta della traversata.

K.F.