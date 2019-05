L’elicottero del Suem sul piazzale della scuola

Oggi alla scuola primaria «Giovanni Paolo II», in via Nencioni, 20, in località Porto Vecchio a Peschiera del Garda è stata organizzata la terza tappa del progetto di Protezione civile «Scuola sicura Veneto», lanciato dalla Regione e dedicato agli istituti scolastici. Interverrà l’assessore regionale alla Protezione civile. La formula dell’iniziativa prevede attività di studio con le procedure da adottare in caso di incendio e le conseguenti simulazioni di allarme, di evacuazione e anche di recupero dei feriti da parte dei soccorritori. Al termine dell’esercitazione è previsto un momento di analisi con gli alunni e gli insegnanti delle criticità emerse durante l’esercitazione e la successiva presentazione dei vari mezzi utilizzati per i soccorsi con la spiegazione delle loro funzionalità. Tra questi anche l’elicottero del Suem che atterrerà nel piazzale antistante la scuola (salvo imprevisti meteo o urgenze, l’atterraggio è previsto alle 11.40 dopo i saluti delle autorità in programma alle 11.20). L’esercitazione, che si svolge sotto il coordinamento dell’assessorato e della direzione Protezione civile regionale, vede la partecipazione delle strutture comunali e provinciali, del Corpo nazionale vigili del fuoco, del Suem 118 e dei volontari locali di Protezione civile. In chiusura di giornata a tutti i ragazzi che hanno partecipato sarà consegnato un libretto con le principali regole e i rischi da conoscere se si verificassero calamità, oltre a i numeri utili da chiamare in caso di necessità.