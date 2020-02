Incontro dedicato ai reati a sfondo discriminatorio

Oggi dalle 9 nell’aula magna «Fratelli Turazza» della Scuola allievi agenti di Peschiera è stato organizzato il convegno dal titolo «Società multiculturale-Reati culturalmente motivati-Reati d’odio». L’intento è far sì che la Scuola di polizia, anche in questo periodo in cui non ci sono corsi per allievi agenti, possa continuare ad essere sede di formazione per tutti gli appartenenti della polizia di stato della regione Veneto e delle provincie limitrofe e agli appartenenti alle altre forze di polizia. Dopo l’introduzione del direttore della Scuola Gianpaolo Trevisi, interverranno Elvira Vitulli, sostituto procuratore alla Procura della Repubblica di Verona, il vice questore Stefano Chirico della direzione centrale della polizia criminale-direttore della segreteria dell’Oscad. Il convegno, che affronta una tematica molto attuale, rappresenta un’occasione per far conoscere il prezioso lavoro dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), ufficio interforze inserito nell’ambito della direzione centrale della polizia criminale che fornisce un valido supporto alle vittime di reati a sfondo discriminatorio, mantiene i rapporti con le associazioni e le istituzioni, pubbliche o private che si occupano di contrasto alle discriminazioni, che monitora e analizza il fenomeno attraverso i dati delle segnalazioni e che promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori delle forze di polizia. •