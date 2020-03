Fatture false per oltre un milione e 400mila euro: imprenditore finisce in manette. È successo nei giorni scorsi quando i finanzieri di Peschiera del Garda hanno arrestato, ponendolo ai domiciliari, il rappresentante legale di una società di capitali con sede a Bussolengo che opera nel settore del commercio delle pelli.

Secondo le indagini dei finanzieri, le «fatture false» erano riferite a dei costi fittizi per l’esecuzione di controlli sulla qualità delle merci che, in realtà, non sono mai avvenuti. Le società che si sono prestate a emettere tali fatture hanno sede in Toscana (Prato e Livorno) e operano nel settore del commercio all’ingrosso di articoli tessili. Nel corso delle indagini, è stato inoltre rilevato che i soggetti coinvolti nella frode, dopo l’intervento ispettivo delle Fiamme Gialle, avevano prodotto, reciprocamente, varia corrispondenza simulando contestazioni relative all’esecuzione delle prestazioni di servizio risultate fittizie.

I documenti contabili falsi hanno, di fatto, consentito alla società veronese di azzerare l’utile d’esercizio, evadendo imposte per circa 800mila euro. Il Tribunale ordinario di Verona, su richiesta della Procura della Repubblica, ha quindi emesso il provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili e immobili di valore pari a circa 800mila euro e corrispondente al totale delle imposte evase.