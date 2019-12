In sindaco di Garda e deputato di Forza Italia Davide Bendinelli passa da Forza Italia ad Italia Viva, il partito recentemente fondato dall'ex presidente del consiglio Matteo Renzi.

Che di Bendinelli dice: «È una persona che stimo moltissimo e che da oggi verrà a darci una mano, anche per strutturare Iv in Veneto, dove si gioca una delle partite chiave del 2020 perchè o recuperiamo nel nordest o rischiamo di perdere il rapporto con il tessuto produttivo».

Lo stesso sindaco commenta: «Forza Italia mi ha dato tanto, ma che non riconosco più come mia. I valori liberali sulla base di cui è nata, sono stati traditi, sacrificati sull’altare del sovranismo. Pertanto, ho deciso altresì di aderire ad Italia Viva e sposare il progetto di Matteo Renzi: una casa liberale, garantista, che porta avanti quei valori in cui ho sempre creduto e che Forza Italia ha deciso di abbandonare. La mia è una scelta ideale: non ho mai, fin dal 1994, fatto politica per le poltrone, ma sempre e comunque per le idee».