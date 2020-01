Cantiere e traffico rallentato

È stato istituito un senso unico alternato di circolazione regolato da movieri e da impianto semaforico, con riduzione della velocità massima di circolazione a 30 chilometri all’ora, lungo il tratto extraurbano della provinciale 28 del Mincio, in territorio di Peschiera, per lavori di messa in sicurezza, con la realizzazione di giunti, del ponte sulla regionale 11. La limitazione al traffico rimarrà in vigore fino al 20 febbraio. La competenza per la manutenzione è di Veneto Strade spa. I lavori sono stati assegnati alla società Brunelli Placido Franco Srl di Roverè, che ha richiesto una modifica alla circolazione stradale per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. La Provincia ha dato il proprio assenso, dal momento che è necessario assicurare parametri di sicurezza agli utenti in transito lungo la tratta stradale provinciale nonché consentire l’utilizzo di parte della carreggiata stradale ai mezzi e dell’impresa. Segnali stradali indicano sul posto la presenza del senso unico alternato. Se i lavori dovessero essere eseguiti in tempi più rapidi, verrà immediatamente ripristinata la regolare circolazione del traffico.