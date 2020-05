Pesca da record con trota gigante

Una trota lacustre di ben nove chili di peso e 85 chili di lavarelli.È il ricchissimo bottino di una battuta di pesca da record effettuata alcuni giorni fa al largo di Torri da un pescatore professionista, Sergio Cristini, 25 anni di Garda. La cattura è avvenuta utilizzando la tecnica delle «reti volanti» che prevede di stenderne sull'acqua alcuni metri, e farle rimanere a galla grazie a pezzi di polistirolo applicato sulle estremità. I lavarelli sono stati venduti a un grossista, mentre la trota è ancora in freezer in attesa di trovare un acquirente. Per le ormai poche persone che fanno della pesca sul Garda il loro lavoro principale, questo periodo di emergenza sanitaria ha portato alcuni benefici. Il pesce, anche quello di dimensioni più importanti, è stato meno disturbato rispetto al solito, da una parte per l'assenza di imbarcazioni che circolano – sia quelle di linea che quelle private e dei noleggiatori – dall'altra per la momentanea «scomparsa» dell'uomo, bloccato a casa dalle restrizioni governative. I pochi pescatori che finora hanno potuto operare, pure loro indisturbati, sulle acque del lago, si sono ritrovati così di fronte una buona occasione per tornare a riva con importanti catture. Maurizio Scarmigliati, presidente dell'Upsdg, Unione pescatori sportivi del Garda, conferma: «I professionisti hanno iniziato ad andare a pescare quando è stato concessa la riapertura delle attività ai grossisti. Dal momento che le attività ricettive ora sono chiuse a causa del coronavirus, il pesce che hanno catturato lo hanno venduto a grossisti italiani che lavorano con l'estero». «Ma in questo momento così particolare», avverte, «vorrei ricordare di non usare il lago di Garda come fosse un enorme bacino di allevamento ittico». Il «risveglio» dei pesci in questo particolare periodo di «quarantena» testimonia come la natura sul Benàco si sia ripresa parte degli spazi perduti a causa della invasiva presenza dell'uomo. Con fenomeni piuttosto rari. Come quello di cavedani andati «in frega» per riprodursi, tra l'acqua cristallina delle rive, fino a trote o carpe anche di dimensioni notevoli, avvistate nei porti, di solito invasi da imbarcazioni. «Era almeno dagli anni Cinquanta o Sessanta che non si vedevano freghe del genere», aggiunge Scarmigliati, «specialmente tra Malcesine e Torri, ma non solo». A confermarlo è anche Adelino Lombardi, del Dirlindana Club di Malcesine. «Ci sono state freghe importanti anche di tinche al porto di Retelino a Malcesine, in alcuni casi con migliaia di esemplari, a cui si aggiunge una propagazione straordinaria della flora lacustre. Un ripopolamento favoloso». Ma secondo i rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva locali non solo un periodo di pausa come quello imposto dal coronavirus, se ripetuto ogni anno, gioverebbe alla natura lacustre e alla fauna ittica, ma migliorerebbe l'immagine turistica grazie a un lago più pulito e con acque trasparenti caraibiche di cui non si aveva ricordo. «Riflettiamoci», dicono. Nel frattempo, comunque, anche i pescatori sportivi possono gioire dal momento che è già consentita di nuovo l'attività su tutta la regione. A chiarirlo è stato lo stesso assessore regionale Giuseppe Pan, che ha confermato come tra le attività sportive individuali consentite dalle disposizioni di contenimento del Covid 19 attraverso l'ordinanza regionale del 27 aprile, c’è anche la pesca sportiva. «I pescatori amatoriali possono utilizzare canne, esche e lenza, ma fino a domenica compresa non potranno uscire dal territorio comunale di residenza o soggiorno», spiega Pan. Vanno chiaramente rispettate le distanze minime di sicurezza e si devono utilizzare mascherine e guanti. Si può pescare lungo fiumi, torrenti e laghi, ma non sono ammesse gare, competizioni, trofei e qualsiasi altra occasione di assembramento. Fino a domenica i pescatori potranno esercitare la loro passione sportiva nell’ambito del proprio comune, anche utilizzando un mezzo di spostamento per raggiungere il luogo di pesca. «Ma per andare a pesca in altri comuni del Veneto bisognerà aspettare la settimana prossima», avverte Pan. •

Emanuele Zanini