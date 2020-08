Per i 40 anni si regala la traversata del lago da Bogliaco a Castelletto

Festeggiare il quarantesimo compleanno con un’attraversata a nuoto di otto chilometri è un «lusso» che pochi possono permettersi. Lo farà Gennaro Beltrami, nuotatore per passione e funzionario finanziario, di origini partenopee che risiede a Verona. Beltrami ha deciso di affrontare questa sfida con se stesso aiutato dagli amici del Circolo nautico Brenzone che lo stanno assistendo negli allenamenti e lo seguiranno venerdì, quando affronterà l’attraversata a nuoto del lago da Bogliaco di Gargnano a Castelletto di Brenzone. L’evento è supportato anche dal Circolo Vela Gargnano che con i colleghi del C.N. Brenzone, organizzeranno due prestigiose e storiche regate veliche d’altura di levatura internazionale: il 54° Trofeo Riccardo Gorla (30 agosto) e la 70a Centomiglia (5 settembre). Il tempo stimato per quest’impresa è di circa due ore e sedici minuti al chilometro. «L’attraversata a nuoto del nostro socio Gennaro Beltrami sarà un inedito preludio alle più celebri regate gardesane che ci vedono impegnati in prima linea nell’organizzazione con il Circolo Vela Gargnano», spiega Giuseppe Viel, presidente del Centro nautico Brenzone. «Il premio per l’impresa di Gennaro», continua Viel, «sarà il suo autografo sulla mitica “parete dei campioni” che abbiamo nella nostra sede. Questa iniziativa potrebbe anche aprire un nuovo filone di attività del nostro sodalizio nell’ambito del nuoto in acque libere». «Ho iniziato a nuotare a sei anni e da allora non ho più smesso», racconta Gennaro Beltrami, che è un grande sportivo e si dedica al nuoto di fondo in acque libere e al Triathlon. «Faccio parte della squadra del Fumane Triathlon», sottolinea. «In questa disciplina ho conquistato il titolo regionale Veneto. Pratico anche l’Aquatlon (disciplina che combina corsa e nuoto ndr). L’acqua è il mio elemento ideale. Quando nuoto sto bene e sono sereno». E continua: «Nell’attraversata da Bogliaco a Castelletto incontrerò tre microclimi diversi a seconda della profondità dell’acqua e delle correnti. In imprese come questa è fondamentale la testa», continua Beltrami. «Si deve mantenere la concentrazione, pensare solo alla fluidità e alla costanza della nuotata e a nient’altro. Ringrazio il presidente del Circolo Nautico Brenzone Viel che mi ha offerto questa straordinaria opportunità e tutto lo staff che mi sta seguendo: ne fanno parte Claudio Fiore, Massimiliano Urbano e Franco Mantovani. Il loro entusiasmo ed impegno è fondamentale e mi garantisce sicurezza e tranquillità». L’attraversata di Beltrami inizierà a Bogliaco alle 11.30 di venerdì. Se le condizioni meteorologiche non lo permetteranno la partenza verrà posticipata alla stessa ora del giorno dopo. •

L.B.