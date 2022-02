Per Campo ora si fa squadra. I consiglieri regionali veronesi: «Siamo pronti a batterci»

Il borgo in corsa per 20 milioni del Pnrr

Ora in campo per Campo. Per farne un borgo dell’arte. E la squadra dei consiglieri regionali veronesi si allarga. Anche se con qualche frizione... nel pre-partita.

«Sono pronto a sostenere la battaglia per conquistare i venti milioni con il Pnrr per ristrutturare il borgo diroccato di Campo, che ben conosco. Ma non capisco perché si sia fatto emergere che chi, come me, per pregressi impegni non è andato al sopralluogo di sabato con il sindaco di Brenzone, quasi non fosse interessato a dare una mano...Non è così e al sindaco avevo dato venerdì sera tutto il mio appoggio». A dirlo è Stefano Valdegamberi, consigliere regionale del Gruppo misto, uno dei nove veronesi nel Consiglio veneto. L’appello lanciato nei giorni ai consiglieri dal sindaco di Brenzone Davide Benedetti, area centrodestra, dunque non è caduto nel vuoto. Il nostro giornale ieri ha riferito del sopralluogo svolto dal sindaco a Campo, nel Comune di Brenzone, nell’entroterra del lago di Garda sulla collina verso il monte Baldo, con il consigliere regionale della Lega Enrico Corsi e l’eurodeputato leghista Paolo Borchia. C’erano solo loro.

Il Comune, proprietario della piccola frazione, con 34 abitazioni e solo quattro residenti, da quasi vent’anni con la Fondazione Campo punta a ristrutturare e riconvertire il caseggiato, in larga parte diroccato. Per farlo diventare un borgo dell’arte. Un’attrazione per escursionisti, visitatori e turisti che vanno sul lago. Campo è stato selezionato tra i nove borghi del Veneto in gara per accaparrarsi i venti milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E per questo Comune e Fondazione si appellano ai consiglieri regionali, affinché pure si interessino della questione, in Regione.

La mobilitazione

«Io sono a disposizione, come avevo detto al sindaco venerdì, non solo per un sopralluogo nei prossimi giorni, ma anche per interessarmi della questione», dice Alberto Bozza, consigliere regionale di Forza Italia. Il quale precisa, come altri colleghi interpellati, di aver ricevuto a metà della scorsa settimana una e-mail del sindaco Benedetti, in cui questi invitava a un sopralluogo a Campo per illustrare il progetto, «ma senza indicare una data. Ho appreso solo venerdì che sarebbe stato sabato», aggiunge Bozza. «Ne parlerò anche con la ministra agli Affari regionali Maria Stella Gelmini, che guida la comunità del Garda».

Annamaria Bigon, consigliera del Pd: «Mi sto interessando per far rientrare il Baldo nel patrimonio dell’Unesco e quindi sono certamente pronta a sostenere il progetto di campo per il Pnrr», dice, «e nei prossimi giorni per un sopralluogo. Sabato ero a Schiavonia, in provincia di Padova, per un impegno regionale fissato da tempo». Sul fronte della Lega il consigliere regionale Filippo Rigo mette i puntini sulle “i”. «Sono reduce da una visita a Bardolino a un’importante associazione del territorio che, a differenza del Comune di Brenzone, mi ha scritto specificando luogo e data dell’incontro e a cui avevo dato la disponibilità», diceva ieri Rigo. «In ogni caso ci sono, per Campo. Sabato comunque c’erano due esponenti della Lega, al sopralluogo, segno che il nostro partito è attento a questo progetto di valorizzazione dell’antico borgo».

Campo, attraverso la Fondazione, ha già ottenuto in passato un finanziamento di settecentomila euro, con il quale sono state ristrutturate parti del borgo medievale, come la cosiddetta “casa zero” e altre parte dell’abitato, in gran parte ammalorato. Ora, però, è necessario che il territorio, dalla politica al mondo del turismo, si muova per cogliere la grande opportunità del Pnrr. Per ottenere un pacchetto di risorse, venti milioni, che potrebbero davvero far compiere alla piccola frazione il definitivo passo verso la sua valorizzazione.

Patrimonio

Campo, lo ricordiamo, è una contrada tra gli ulivi a circa duecento metri di quota, sopra il lago di Garda, è raggiungibile soltanto a piedi. L’abitato è soggetto a vincolo monumentale dal 1994. Il progetto di riconversione in borgo dell’arte, dunque, si profila dunque come l’occasione per dare una nuova destinazione, a tema, al caseggiato, pur rispettandone, però, la storicità e le caratteristiche architettoniche, edilizia e ambientali. Alessandra Sponda, consigliera della Lista Zaia, lancia pure un messaggio: «Sabato avevo un altro impegno e lo avevo fatto presente al sindaco e ci sarà sicuramente presto un’altra occasione per visitare Campo e valutare il progetto».

Conto alla rovescia

Lo stesso dice Marco Andreoli, consigliere regionale leghista: «Sono al corrente di questo progetto e disponibile a fare squadra con il sindaco Benedetti e gli altri consiglieri regionali per sostenerlo, ma sabato per un impegno familiare non potevo essere al sopralluogo. Ma ci sarò alla prossima occasione». Anche perché, dice Tomas Piccinini, consigliere regionale della Lista Veneta Autonomia, pure già impegnato in altri fronti sabato, «non penso che cambiasse molto farlo nei prossimi giorni. Comunque mi attiverò anche io per il progetto». Daniele Polato, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, interpellato fa sapere che «avevo ricevuto la e-mail dal sindaco, ma non c’era né la data né l’ora dell’incontro. Comunque, essendo residente a San Zeno di Montagna ed essendo stato presidente della Funivia Malcesine Monte Baldo, sono del tutto favorevole a valorizzare siti e borghi del Baldo e del lago di Garda. E per Campo do senz’altro il mio sostegno».