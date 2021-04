Paura dopo le aggressioni «Catturateli e spostateli da qui»

«La presenza del lupo che nella notte tra sabato e domenica ha sbranato quattro pecore e un agnello in località Renzon di Caprino, vicino ad alcune abitazioni, è preoccupante». Parole del consigliere di Alleanza per Caprino, Carla Giacomazzi, che abita a Braghizzola, contrada vicina al punto in cui è avvenuta la predazione. Giacomazzi aggiunge: «Ho avuto la segnalazione di questo increscioso episodio direttamente da Luca De Santi, uno dei fratelli che conduce l’azienda agricola De Santi Claudio ai danni della quale è avvenuto l’episodio». «La presenza di questo carnivoro», evidenzia Giacomazzi, «porta con sé molte implicazioni e sta creando forte apprensione nei residenti delle contrade di Vilmezzano e Braga e tra gli agricoltori locali che si sostengono col reddito derivante dall’allevamento e che stanno vivendo nell’ansia di potersi trovare a tu per tu col lupo. Una paura dalla quale non credo siano esenti nemmeno quanti vengono qui per fare passeggiate ed escursioni». Tale presenza va ad aggiungersi all’altro annoso problema dei cinghiali, vero flagello per queste zone montane e collinari. «Sono presenti in un numero insostenibile, per il nostro territorio, dove stanno provocando danni evidenti alle proprietà di agricoltori i quali stanno ora sostenendo anche le spese per mettere recinzioni adeguate nel tentativo di salvare i pascoli. I danni sono immensi». Giacomazzi si appella al sindaco Paola Arduini: «Mi auguro che, quale ufficiale del Governo, intervenga facendo presente agli enti preposti che sarebbe opportuno catturare il lupo e trasferirlo in un luogo a lui più adatto, e munirlo di radio collare per monitorarne i movimenti visto che questo animale, ovviamente non posso dire di quale esemplare si tratti, è stato visto anche durante il giorno in più zone, pure abitate, di Ferrara di Monte Baldo». Il sindaco di Caprino, Paola Arduini, dice: «Mi spiace quanto è accaduto nell’azienda agricola De Santi Claudio e, anche, di non aver ricevuto alcuna segnalazione diretta di quanto successo, fatti che ho appreso tramite altri canali. La tutela e la sicurezza del territorio sono per noi fondamentali, quindi è nostra priorità attivarci con Provincia e Regione Veneto, per la salvaguardia del territorio, in particolar modo delle zone vicine ai centri abitati». Il sindaco di Ferrara di Monte Baldo, Serena Cubico, fa sapere: «È già da tempo che vi sono segnalazioni della presenza del lupo sul Monte Baldo». «Ricordiamo», esemplifica, «la predazione di agnelli e pecore avvenuta proprio nell’aprile scorso (2020) nella zona dei Peretti, tra Spiazzi e Ferrara di Monte Baldo, e più recenti avvistamenti a Novezza e a Novezzina. Per questo siamo attenti e sempre in contatto con gli esperti che possano aiutarci nel contenere le eventuali aggressioni al bestiame da parte del lupo e nel limitare i conseguenti danni a nostri imprenditori». La dottoressa Anna Maggio, comandante del Corpo Polizia provinciale intervenuto lunedì per l’accertamento della predazione, come previsto dalla normativa regionale, spiega: «In questo periodo le predazioni da lupo, da anni molto numerose in Lessinia, sono aumentate anche sul Baldo perché i lupi in dispersione hanno colonizzato questa montagna». «Nell’ultima predazione, come in tutte le altre, questo animale si è recato in una contrada dove, non a caso, aveva avvertito la presenza di un allevamento di ovini», ricorda. «Purtroppo sia in Lessinia sia sul Baldo, data l’abbondanza di animali da allevamento, questo predatore, da buon opportunista, preferisce procacciarsi il cibo col minimo dispendio energetico. Quindi», dice Anna Maggio, «sceglie animali da allevamento piuttosto che rincorrere un capriolo o un cinghiale con cui potrebbe avere la peggio. Il lupo resta comunque un animale schivo nei confronti dell’uomo, quindi non ci sono pericoli per le persone». «L’unica cosa che raccomando», conclude la comandante della Polizia provinciale, «è di adottare i sistemi di prevenzioni suggeriti e finanziati dalla Regione, come recinti elettrificati, cani da guardiania, ricovero degli animali al chiuso durante la notte». •