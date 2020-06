Pastorello fa le pulci alla gara per la palestra delle medie

Per la costruzione della futura palestra nell’area della nuova scuola media di Caprino è arrivata una sola offerta, con un ribasso d’asta dello 0,01 per cento. Così, la ditta Ge.Co Costruzioni Verona, si è aggiudicata l’appalto per l’intervento del valore di 964.903 euro. Sulle procedure di affidamento dei lavori, però, il consigliere di minoranza Cristiano Pastorello, capogruppo della civica «Amiamo Caprino», va all’attacco e critica l’iter con il quale si è arrivati alla gara. Sull’argomento ha perciò presentato un’interrogazione a risposta scritta entro il 26 giugno. L’opera era stata finanziata dal ministero dell’Istruzione, attraverso la Regione, per poco più di un milione e 330mila euro, con affidamento lavori entro l’11 febbraio di quest'anno. Nella sua interrogazione, Pastorello fa presente che tra il 7 ottobre e il 30 dicembre scorso, l’iter burocratico ha subito una forte accelerazione. In quel breve lasso di tempo, il Comune ha avviato la procedura per la progettazione definitiva ed esecutiva, ha affidato e approvato il progetto. Il 9 gennaio è stata avviata la procedura di gara con affidamento al massimo ribasso, invitando 18 operatori (sette trentini, quattro veronesi, due vicentini, due bresciani, due modenesi e uno padovano). Entro i termini, però, è arrivata una sola offerta con ribasso dello 0,01 per cento, ovvero di 96,50 euro. Secondo Pastorello, «non esiste alcun caso di aggiudicazione di appalto pubblico con un ribasso d’asta così esiguo, che io sappia». Il consigliere ricorda inoltre come «per opere analoghe, affidate da Comuni limitrofi a Caprino, il ribasso mediamente si attesta tra il 15 e il 20 per cento dell’importo dei lavori. Per quest’opera, se il ribasso fosse stato del 15, si sarebbero risparmiati ben 144.750 euro». Pastorello sottolinea anche che «nella determinazione di presa d’atto di aggiudicazione definitiva, sono riportati importi di affidamento lavori non coerenti con il seppur esiguo ribasso d’asta (l’importo, lavori al netto del ribasso d’asta, dovrebbe essere di 955.350 euro più gli oneri della sicurezza e non di 964.903,50 euro)». Inoltre osserva che «per una gara di importo lavori di poco meno di un milione di euro, ottenere un’offerta da una sola ditta su 18, con ribasso quasi inesistente, pone parecchi interrogativi sulla regolarità della procedura e qualità del progetto. Si potrebbe tradurre in gravi problemi durante il cantiere con danno per tutta la collettività». Il consigliere, nell’interrogazione, chiede anche il criterio di individuazione del numero minimo da invitare alla gara e perché «le procedure per l’affidamento della progettazione, l’approvazione del progetto e l’affidamento dell’appalto sono state avviate otto mesi dopo la data del decreto di concessione del contributo, sapendo che i lavori dovevano essere affidati entro l’11 febbraio 2020, pena decadenza del contributo stesso, costringendo gli uffici ad una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze». Sul tema, Pastorello sottolinea anche «la palese difficoltà, dovuta evidentemente ad una scarsa capacità organizzativa dell’amministrazione e alle difficoltà in cui versa l’ufficio tecnico». L’esponente d’opposizione ha chiesto che l’interrogazione venga inserita nel prossimo Consiglio comunale. «Spiace constatare che una parte della minoranza critica un’opera a favore della comunità, da ben 1,3 milioni di euro finanziati totalmente dallo Stato», sottolinea il sindaco Paola Arduini. «Siamo stati l’unico Comune in Veneto ad ottenere un contributo del genere. Viene da pensare che forse avrebbero preferito che non fossimo riusciti ad ottenerlo. Nei prossimi giorni risponderemo puntualmente all’interrogazione che comunque presenta delle imprecisioni». •

Emanuele Zanini