Orsi, no agli abbattimenti «automatici». Esultano gli animalisti

Stop agli abbattimenti «automatici» degli orsi. A deciderlo è stato il Consiglio di Stato contro i provvedimenti adottati dalla Provincia Autonoma di Trento. Seppur non con la frequenza riscontrata in Trentino, anche nel Veronese, e specialmente nel territorio malcesinese, il plantigrado si è fatto vedere in più di qualche circostanza. Nell'aprile 2020 nella frazione di Cassone due donne si erano ritrovate a tu per tu con il grosso mammifero. Tanta la paura per entrambe anche se senza conseguenze, visto che l'animale si era subito dileguato. Un apicoltore di Calchere, sulle colline sopra Malcesine si era ritrovato un'arnia rotta con ogni probabilità proprio dallo stesso esemplare.

Un altro avvistamento c'era stato pochi giorni prima sempre al confine tra Trento e Malcesine. L'anno precedente, verso fine estate, al confine tra Nago-Torbole e Malcesine era stato immortalato in un bosco un altro orso intento a farsi una doccia rinfrescante in una fontana. Gli avvistamenti in Trentino negli ultimi anni sono stati più frequenti tanto da indurre la Provincia Autonoma a pensare a provvedimenti più drastici, fino all'uccisione per gli elementi più «problematici». Ma ora i giudici del Consiglio di Stato hanno così bocciato l'appello presentato dalla Provincia di Trento contro il Wwf, che si era opposto all'uccisione del plantigrado, confermando la sentenza del Tar, tribunale amministrativo regionale di Trento che vieta alla Provincia autonoma trentina di abbattere gli orsi coinvolti in aggressioni alle persone senza aver prima ricevuto l'autorizzazione dell'Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

La sentenza conferma il rispetto del programma concordato anche con il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, oltre che con il ministero dell'Ambiente. Il Tar nello specifico aveva annullato le linee guida provinciali per la gestione degli orsi, nella parte in cui prevedevano la possibilità di derogare al regime di protezione dell'orso previsto dalle norme nazionali ed europee (la cosiddetta direttiva Habitat) e quindi di uccidere gli esemplari identificati come problematici, senza il preventivo ricorso a metodi alternativi. Secondo il tribunale quindi il presidente della Provincia trentina non ha le competenze per autorizzare il prelievo, la cattura e l'uccisione dell'animale. Secondo i giudici, la circostanza che un unico, isolato episodio di contatto fisico o aggressione possa essere «il presupposto per l'abbattimento dell'esemplare, senza ulteriori verifiche se non quelle di identificazione dell'esemplare, conferma l'irragionevolezza e la sproporzione della disposizione, poiché trascura la valutazione specifica del caso concreto, da condurre contestualmente alla valutazione di ogni singolo intervento di rimozione». In merito agli orsi considerati «problematici», la sentenza ritiene «ineludibile una valutazione specifica, condotta contestualmente alla valutazione di ogni singolo intervento di rimozione». Le linee guida dall'ente provinciale trentino prevedevano, in contrasto con quanto previsto dal Pacobace, Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali, un automatismo tra i danni causati al patrimonio o l'aggressione compiuta da un orso e l'abbattimento dell'animale, a prescindere da una valutazione oggettiva, caso per caso, della gravità dei danni economici, delle cause che hanno determinato l'aggressione e quindi della sussistenza di un pericolo concreto per l'incolumità pubblica.

La sentenza del Consiglio di Stato fa esultare gli animalisti con Lndc, Lega nazionale per la difesa del cane e Wwf Italia che sottolineano come «sia sbagliato l'approccio tenuto dalla Provincia di Trento che continua a individuare l'orso come una specie «naturalmente pericolosa» e dannosa, pretendendo di gestirla in modo autonomo, senza coinvolgere lo Stato (come previsto dalla Costituzione), secondo un modello incentrato non sulla promozione della convivenza ma sulla risoluzione dei conflitti attraverso il ricorso a soluzioni cruente e irrimediabili, come gli abbattimenti di un numero indeterminato di esemplari, quale unica opzione attuabile nelle ipotesi di atteggiamenti dannosi». «Auspichiamo», concludono le associazioni animaliste, «che la Provincia autonoma di Trento, dopo l'ennesima batosta subita, abbandoni definitivamente velleità di gestire la presenza dell'orso in maniera sbagliata tanto a livello pratico quanto a livello giuridico, e riprenda un percorso fondato sulla promozione della convivenza».