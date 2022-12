Operaio cade da un'impalcatura alta tre metri e muore

Ancora un incidente mortale sul lavoro in provincia di Verona, la peggiore in Veneto per morti bianche.

Attorno alle 14.30 di oggi, venerdì 23 dicembre, in un cantiere in via Dos de fer a Malcesine, un operaio di 66 anni di origini albanesi e residente in paese è precipitato, per cause in corso di accertamento, da un'impalcatura alta circa tre metri ed è morto sul colpo.

Sul cantiere, di un'abitazione privata, è intervenuto il 118 con l'elicottero, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Torri del Benaco e lo Spisal di Valeggio.

Il pubblico di turno ha disposto che il cadavere rimanga nelle camere mortuarie dell'ospedale di Verona Borgo Trento per accertamenti. Spisal e militari stanno sentendo alcuni testimoni per ricostruire la vicenda.