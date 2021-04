Nuova barca per i soccorsi nel lago

È ancorata nel porto di Bardolino, nuova di zecca, la tanto attesa imbarcazione che permetterà al Distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino di assicurare il soccorso tecnico antincendio sul lago di Garda, 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno. Affrontando con tutti i crismi gli interventi di ricerca e soccorso- persone, spegnimento incendi, operazioni di supporto a sommozzatori ed elicottero. Tutti interventi frequenti sul Garda, un bacino caratterizzato da condizioni meteorologiche particolari che lo rendono anche pericoloso a causa di venti che favoriscono condizioni estreme, spesso non prevedibili, come moti ondosi non regolari e talvolta altissimi, che possono sorprendere villeggianti, velisti, surfisti, bagnanti. Dopo lo «scippo» nel 2014 della Raff (Rescue and Fire Fighting), l’unità navale di soccorso e salvataggio in acqua antincendio che fu trasferita dal Distaccamento di Bardolino al porto di Savona, ora, dopo anni di lavoro anche silenzioso, il vuoto è stato colmato da una «signora» barca: la VFS 02 - sarà chiamata Victor 2 (nell'alfabeto Nato Victor sta per V e indica i vigili del fuoco) - che diverrà operativa appena i 45 uomini del Distaccamento saranno formati a usarla. Probabilmente entro metà maggio. «È un mezzo super accessoriato. Una nave lunga 14 metri del peso di 18 tonnellate che ci permetterà di affrontare l'estate con una certa sicurezza», afferma il capo Distaccamento Mauro Vaccari ricordando l' annosa cronistoria del sofferto arrivo. «Nel 2007, in seguito a una serie di valutazioni sugli interventi fatti nel lago di Garda e sulle unità di soccorso acquatico in generale, era stata assegnata, al nostro Distaccamento, la Raff, natante cabinato adatto a intervenire in caso di incendi sul Garda. Arrivò quello stesso anno, fece servizio fino al 2014 ma dopo una riorganizzazione delle unità navali da parte del Corpo nazionale di vigili del fuoco, fu assegnata al Comando di Savona. Da allora», ricorda Vaccari, «sono arrivati a Bardolino gommoni antincendio dismessi da altri Comandi. Il primo, che avrebbe dovuto sostituite la Raff, fu consegnato nel 2012 e l'altro nel 2015 in quanto quello del 2012, per problemi meccanici, non era mai stato operativo. Ma anche il secondo gommone, oltre a non essere adeguato alla tipologia dei nostri interventi sul lago, trascorse gran parte del tempo fuori servizio. Data la necessità di un mezzo operativo, si susseguirono dal 2012 al 2015 varie azioni, anche interrogazioni parlamentari, volte prima a trattenere la Raff e poi a riaverla», dice. «Tutto inutile. Nel 2014 la Raff partì per Savona e non si riuscì a riottenerla. Parallelamente alle azioni di Governo», prosegue il capo Distaccamento, «furono contattati i sindaci della sponda veronese del lago per trovare soluzioni alternative. La prima», precisa Vaccari, «fu chiedere al Ministero degli Interni di riassegnarci la Raff con l'impegno, dei Comuni, di farsi carico dell'onere economico per il trasporto da Savona, manutenzioni e messa in servizio. La risposta del Ministero fu negativa ma fu prospettato l'acquisto di una nuova imbarcazione insieme ai Comuni. Nel maggio 2018 fu firmata la compartecipazione all'acquisto, alla presenza dell'allora prefetto Salvatore Mulas, di Fabio Dattilo allora direttore interregionale Veneto Trentino Alto Adige e ora capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di Rodolfo Ridolfi responsabile del Distaccamento di Bardolino e del caposquadra Giorgio Tuliozi, nostro esperto nautico, che tanto si sono spesi nei contatti coi Comuni». «Nel 2019 il Ministero dell'Interno-Ufficio Soccorso acquatico», tiene a precisare il capo Distaccamento, «fece l'appalto per un’imbarcazione denominata VFS02 e il 17 gennaio 2020 è stato firmato il contratto di incarico con la ditta per la costruzione di un' imbarcazione di soccorso tecnico per il nostro Distaccamento, alla presenza del direttore interregionale Veneto Trentino Alto Adige, Loris Munaro, e il 30 marzo il natante è stata a consegnato al Comando vigili del fuoco Verona - Distaccamento di Bardolino. Ora è nel porto ed è in corso la formazione del personale che durerà 45 giorni rendendola operativa per metà maggio. Ringraziamo il caposquadra Tuliozi, l'ingegner Ridolfi e le amministrazioni della sponda veronese per l'impegno sostenuto. L'inaugurazione sarà fatta appena la situazione emergenziale permetterà di organizzare una cerimonia in presenza», chiude Vaccari. •