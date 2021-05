Nuova ambulanza in arrivo all’ospedale

«L'ambulanza destinata al Punto di primo intervento dell'ospedale di Malcesine è stata consegnata all’Ulss 9. È pronta, è già allestita come avevamo previsto per fronteggiare le urgenze ed emergenze, e adesso nei prossimi giorni sarà portata all’ospedale di Malcesine per essere benedetta e consegnata agli operatori sanitari che la dovranno adoperare». A dare l'annuncio è stato il numero uno dell’Ulss 9, il direttore generale Pietro Nicola Girardi. Con qualche giorno di ritardo rispetto alla data del 30 aprile annunciata in precedenza, da via Valverde in città confermano la fine, positiva, della pratica relativa al nuovo mezzo di soccorso che andrà a sostituire quello obsoleto attualmente in servizio nell'unico nosocomio pubblico dell’intera riviera gardesana scaligera. La nuova ambulanza era stata una specifica richiesta dei sindaci dell'alto Garda fatta al direttore generale. A fine maggio 2020, infatti, era stata recapitata una missiva firmata dai primi cittadini di Malcesine, Brenzone e Torri e dalle rispettive minoranze, che avevano sottoscritto una lettera ufficiale identica, anche se firmata separatamente. Il sindaco di Brenzone, Davide Benedetti, e il capogruppo di minoranza, Tommaso Bertoncelli erano stati gli estensori della lettera e artefici dell’iniziativa. Girardi i sindaci dei tre Comuni, Benedetti per Brenzone, Giuseppe Lombardi per Malcesine e Stefano Nicotra per Torri, oltre ai capigruppo di minoranza di Malcesine, Stefano Testa e Martina Gasparini, e Bertoncelli di Brenzone avevano scritto così: «Il mezzo in uso all’ospedale è del 2009 ed è obsoleto. Ha oltre 200 mila chilometri. Non solo è opportuna ma è necessaria la sua sostituzione, sia per la sicurezza degli operatori, sia per quella dei pazienti trasportati. L'ambulanza», continuava la lettera, «era stata acquistata all'epoca grazie a contributi dei comuni di Garda, Torri, Brenzone, Malcesine, di privati e di enti e associazioni, ed era frutto di una raccolta di fondi durata circa tre anni. È evidente che, per raggiungere la cifra necessaria all'acquisto dell’ambulanza da parte dei Comuni (circa 80 mila euro, ndr), passerebbero anni. L’ambulanza va sostituita prima». Di qui la richiesta: «Sappiamo che la Regione ha acquistato oltre 150 mezzi di soccorso destinati a tutto il Veneto: chiediamo al direttore generale di farsi tramite per noi e di far assegnare all'ospedale di Malcesine una nuova ambulanza, equipaggiata adeguatamente per i soccorsi di urgenza e emergenza». La risposta da via Valverde era stata da subito positiva. L’ambulanza fornita a Malcesine è adatta anche per zone montane. Va anche aggiunto che, tra il 2019 e il 2020, due associazioni di Malcesine, cioè «Un sorriso solidale onlus» e gli «Amici dell'ospedale», si erano dati da fare per una raccolta fondi, poi sospesa dopo le assicurazioni di Girardi. Svariate migliaia di euro erano state raccolte dai volontari e sia la presidente di «Un sorriso solidale», Martina Gasparini, che gli «Amici dell'ospedale», avevano destinato i soldi all'acquisto di defibrillatori automatici per i territori di Malcesine e di Brenzone, oltre che per l'acquisto di alcuni monitor multiparametrici e un sistemi di pulizia ad ozono anti-Covid, donati e già attivati proprio all'ospedale di Malcesine. «Sentirò in questi giorni i sindaci dell'alto lago per la questione della nuova ambulanza dell'ospedale di Malcesine», ha chiuso il dottor Girardi.•.