Neonati, sonno, trasporti e allattamento, 3 incontri

Un tempo di condivisone e sostegno tra genitori con figli o figlie tra zero e 12 mesi accompagnati dal Centro informazioni maternità e nascita Il Melograno di Verona. L’amministrazione comunale di Garda organizza tre incontri gratuiti, fruibili anche singolarmente, che si terranno sempre il mercoledì, tra le 10 e le 12, sulla piattaforma Google Meet. Il 14 aprile l’appuntamento sarà con «Storie di donne e di latte», per parlare di «cosa accade subito dopo la nascita del bambino e nel suo primo anno di vita». Il tema sarà affrontato come «una storia preziosa da percorrere passo dopo passo intrecciando le proprie esperienze di madri con l’ ostetrica». Chiarisce un’operatrice del Melograno: «Una nostra ostetrica spiegherà alla neomamma come avviare e mantenere un buon allattamento, fonte di nutrimento importante per la salute dei bambini». Il 21 aprile l’argomento sarà: «Ti porto con me» per vedere come accompagnare i piccini stando a contatto e iniziando a conoscere le varie tipologie di supporto. Precisa sempre un’operatrice del Melograno: «Stare a contatto significa portare il proprio piccolo nella fascia porta-bambino o nel marsupio: modalità di trasporto che rassicurano il neonato e permettono alla mamma di avere le mani libere». Mercoledì 28 aprile sarà on line «Il sonno da zero a 11 mesi» per sapere quanto il bambino ha bisogno di dormire, come lo si può accompagnare ad addormentarsi, come aiutarlo quando si risveglia e come scoprire il funzionamento del sonno. Commenta l’operatrice: «È un tasto delicato perché da questi ritmi dipende anche la serenità della mamma, la quale a sua volta ha bisogno di pause per riposare». Per informazioni si può scrivere a roberta.bortolini@aulss9.veneto.it ; telefono 045. 6208404. Il recapito telefonico del Melograno è invece 349. 6418745.