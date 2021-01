Messa in sicurezza la frana sulla Gardesana: il video dell'esplosione

Sono state azionate in giornata le prime cariche esplosive nell'area dove si è verificata la frana che ha letteralmente sommerso la strada Gardesana nei pressi del confine regionale tra Veneto e Trentino il 2 gennaio scorso.

Le operazioni di disgaggio, una tecnica che consente di mettere in sicurezza una parete rocciosa a rischio crolli, come quella investita dall'enorme smottamento di 800 metri cubi di materiale finito anche dentro al lago, sono state richieste dal Servizio Strade della Provincia autonoma di Trento. Ai lavori hanno partecipato anche gli uomini della Protezione civile del Trentino, oltre ai vigili del fuoco di Riva del Garda che hanno garantito la sicurezza in acqua durante le esplosioni che hanno distrutto i massi più grandi e pericolanti rimasti sul pendio, impedendo la possibilità di ulteriori anomali distaccamenti di materiali.

Nel frattempo prosegue con successo il servizio straordinario organizzato da Navigarda che ha messo a disposizione una linea di traghetti che collega Malcesine con Riva, a disposizione di studenti e lavoratori. Sono diverse centinaia le persone che in questi primi giorni stanno usufruendo della tratta via lago per ovviare al problema dello sbarramento naturale della statale 249, completamente ostruita dalla frana.