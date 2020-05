Mascherine per i volontari grazie ai biker del «Garba»

Nella sede del Centro di coordinamento VR1 Baldo della Protezione civile a Caprino, l’associazione Garba Mountain bike ha consegnato la prima parte delle 5.000 mascherine chirurgiche riutilizzabili offerte ai volontari e ai tredici Comuni del Distretto con Garda e Bardolino. Le mascherine sono state acquistate con un fondo messo a disposizione da Garba al quale hanno contribuito associati e simpatizzanti. La raccolta fondi, iniziata il 2 aprile, si è chiusa il 20. Garba Mountain bike è una associazione di volontariato che, in collaborazione dei Comuni e gli Enti di promozione turistica del comprensorio Garda-Baldo Veneto, si occupa della progettazione, mappatura, manutenzione, promozione e formazione di tracciati per il mountain biking. «Avevamo accantonato una somma per la progettazione e tabellatura di un nuovo tracciato dal lago fino a Prada», spiega Tiziano Cristofaletti, presidente di Garba, «ma abbiamo pensato che in questo momento di emergenza era più utile fare la nostra parte destinando il fondo alla donazione di presidi indispensabili alla mobilità in sicurezza del personale dei Comuni del comprensorio dove operiamo e dei volontari della Protezione civile». «A nome di tutti i sindaci del distretto Verona Uno un sincero ringraziamento al presidente, al direttivo e a tutti i volontari dell’associazione Garba, per averci donato un importante numero di mascherine lavabili», ha aggiunto il sindaco di Caprino, Paola Arduini. «Da tempo esiste una concreta collaborazione tra i nostri Comuni e Garba nella gestione dei sentieri ciclabili del Baldo-Garda. Anche in questo momento sentire questa vicinanza ci ha fatto molto piacere». Era presente anche il coordinatore provinciale della Protezione civile, ingegner Armando Lorenzini: «Un ringraziamento anche dalla Provincia di Verona e del Distretto VR1 del Baldo per la fornitura di queste mascherine», ha sottolineato. «I nostri volontari, anche con questa dotazione, potranno operare in sicurezza durante la gestione di questa emergenza che li vedrà impegnati ancora per molti mesi. La sinergia tra associazioni e Protezione civile è importante e il rapporto con Garba proseguirà. Grazie a nome mio e di Antonello Toni, referente Distretto VR1, e degli altri coordinatori: Demis Veronesi, Stefano Castellani, Luigi Casella, Mario Alpino, Claudio Brait, Enrico Lorenzi, Leonardo Vedovelli e Giulio Divino. •

S.B.