Malga Cerbiolo, esce il bando per affittarla

«Il Covid-19 è un’emergenza seria, ma non deve fermare l'amministrazione, soprattutto nelle iniziative riguardanti la nostra economia che sta già subendo gravi colpi». Così il sindaco Alberto Mazzurana informa che la giunta ha approvato, in videoconferenza, la delibera di «Concessione per l’uso di Malga Cerbiolo - Stagioni monticatorie 2020-2025». È stata dichiarata immediatamente eseguibile e le linee di indirizzo per l'espletamento della gara sono state date al responsabile dell'Ufficio tecnico. «Chi è interessato ora sa che il bando uscirà entro qualche settimana, essendo la stagione monticatoria alle porte», prosegue Mazzurana. Malga Cerbiolo è sul versante orientale del Monte Baldo che, coi suoi 3.800 ettari di pascolo, è la terza maggior realtà alpicolturale veneta, dopo Lessinia e Altopiano dei 7 Comuni. Vita ed economia della sua gente sono legate alla pastorizia, come testimoniano le sue 52 malghe, tra cui questa. È in un luogo stupendo dove raggiunge quota 1559 sul passo del Cerbiolo che segna il confine col Trentino. La malga è costituita da 2 edifici: casolare ed ex porcilaia, che è stata ristrutturata e adibita ad abitazione. «È sempre nostra volontà», prosegue il vicesindaco Massimo Zanga, «inserire nel contratto d'affitto solo l'ex porcilaia dandola in concessione per 6 anni, adibendo l'appezzamento a pascolo di pecore e capre. L'aggiudicazione sarà fatta col criterio del prezzo più alto rispetto all’importo minimo corrispettivo calcolato secondo i criteri regionali», semplifica il sindaco precisando che tali parametri porterebbero a un canone annuo di circa 2 mila euro. Non si considereranno le offerte in diminuzione rispetto alla base d’asta. Lo stabile più grande, il «casolare», sarà gestito dal Comune: «Potremo noleggiarla o affittarla a gruppi, associazioni, privati per incontri o momenti conviviali. Vi si può pernottare poiché dispone di caminetto, tavoli, sedie e cucinino, ma anche di 15 posti letto». •

B.B.