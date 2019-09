Risorse per il nuovo lido Paina, più urgente la ciclopedonale

Saranno due progetti importanti ma non tra i più urgenti nel programma del Comune di Malcesine. La priorità, al momento, è la ciclopista, i cui costi rischiano di lievitare, e non poco. Il parcheggio sotterraneo vicino alla funivia e la riqualificazione del lido di Paina, subito a nord del centro storico, hanno ottenuto un finanziamento da ben 8,1 milioni di euro, inseriti all’interno di una decina di progetti strategici di area vasta studiati dai Comuni di confine con il Trentino. L’autorimessa, con una capienza che dovrebbe ospitare almeno 250 posti auto interrati, verrà realizzata alle ex Colonie Milano, in via Navene Vecchia, vicino alla stazione di partenza della funivia, e sarà a disposizione di tutti i cittadini e turisti, ma pensata soprattutto per gli utenti degli impianti di risalita. Il piano prevede anche una rivisitazione della viabilità della zona. «Stiamo predisponendo il progetto preliminare», fa sapere il sindaco di Malcesine Giuseppe Lombardi, «e prossimamente andremo a firmare la convenzione con la Regione». È ancora da decidere se si costruirà pure un palazzetto dello sport e aree ricettive per ospitare eventi. Sulla riqualificazione dell’area di Paina, invece, il Comune deve ancora decidere come muoversi e come intervenire, anche perché, rivela il sindaco, potrebbero aprirsi nuovi finanziamenti per altre opere future. Del resto ad oggi la principale priorità del Comune rimane la ciclopedonale. Nei giorni scorsi Veneto Strade ha inviato in municipio il progetto definitivo del lotto 6, l’ultimo e più complesso dell’opera, che prevede il passaggio del tracciato nelle gallerie al confine con il Trentino. Il progetto prevede la realizzazione di un tunnel di cinque metri di diametro per pedoni e bici, studiato a fianco di quello scavato nella roccia dove passa la strada. Nei tratti più a nord, invece, dove è presente la galleria artificiale con i piloni in calcestruzzo, la ciclopista proseguirà con una passerella a sbalzo sul lago, sulla falsariga di quella già realizzata a Limone. Su quest’ultimo tratto la novità del nuovo progetto riguarda la costruzione di una struttura sporgente che proteggerà pedoni e ciclisti, a cui si aggiungerà un tomo di terra che fungerà da ulteriore paratoia, visto anche che ci si trova in zona molto fragile dal punto di vista idrogeologico. Si tratta di accorgimenti imposti dagli uffici della difesa del suolo della Regione. L’approvazione definitiva del progetto del lotto 6 ci sarà con la conferenza dei servizi che verrà convocata nella prima metà di novembre, alla presenza di Comune, Veneto Strade, Sovrintendenza, Genio Civile, Autorità di Bacino e Forestale. Se non ci saranno intoppi l’approvazione del progetto definitivo è attesa a fine anno, per l’esecutivo si passerà all’inizio del 2020 con l’appalto, gestito da Veneto Strade, prima dell’estate 2020 e l’assegnazione dei lavori nella seconda metà dell’ anno. Servirà quindi di certo una corposa proroga a quel 2 marzo 2020, che inizialmente era la data stabilita per la conclusione del sesto lotto. Questione finanziaria. Il lotto 6 da solo copre 7,5 milioni dei 17,3 milioni di euro finanziati attraverso il FCC, Fondo Comuni Confinanti (ex Odi), con 11,7 milioni destinati a tutto il tratto di Malcesine e 5,5 milioni su quello di Brenzone. Ma da Veneto Strade fanno sapere che per realizzare la ciclopedonale solo nel complesso tratto delle gallerie, la vertiginosa spesa necessaria ammonta a 19 milioni di euro solo di lavori, in totale 24 considerando tutte le spese. La società partecipata della Regione afferma che con il finanziamento da sette milioni e mezzo si potrebbe realizzare solo un primo stralcio includendo l’intervento sulla prima galleria, ma non la passerella sul lago. Nel frattempo il Comune continua a lavorare sugli altri lotti – dal 2 al 5, dal confine con Brenzone a Cassone, fino al Baitone, prima delle gallerie – per i quali la progettazione è affidata direttamente ai tecnici comunali. Sui tempi di realizzazione molto dipenderà anche dal progetto del collettore, per cui il Comune è in contatto con Ags, che in agosto ha presentato il progetto definitivo, per capire il tracciato del nuovo sistema fognario e i punti in cui combacia con quello della ciclopedonale. Per evitare di realizzare lavori che poi andrebbero rifatti. •

Emanuele Zanini