Ospedale, l’Aidm diserta la protesta in barca

Non ci saranno i rappresentanti dell’Aidm alla manifestazione di oggi organizzata dalla minoranze di Malcesine e Brenzone, ma solo il presidente Antonino Vetrano, che interverrà in veste di paziente poliomielitico. Un'azione eclatante in cui barche di ogni tipo costeggeranno le acque del lago da Paina fino a Val di Sogno per sensibilizzare la popolazione sulla difficile situazione in cui si trova l'ospedale di Malcesine. Gli altri otto componenti del gruppo dirigente (formato dai due vice Antonio Politi e Mirco Croce, oltre a Giancarlo Dalla Tezza, Maria Trapletti Angiolina Zendrini, Graziella Bonfadini, Tiziana Sicilian, e Maria Gioia Bacci) hanno invece deciso di disertare l'evento. Una presa di posizione chiara da parte della quasi totalità del direttivo, alla luce anche del recente incontro con il vice sindaco di Malcesine Livio Concini e il sindaco di Brenzone Davide Benedetti (con il sostegno anche di quello di Torri Stefano Nicotra, impossibilitato a partecipare). In quella riunione di fine agosto, infatti, sottolineano dall'Aidm, erano state affrontate le principali questioni legate all'ospedale e gli sforzi messi in campo per raggiungere l'obiettivo di mantenerlo ancora in vita e, possibilmente, rilanciarlo. Era stato deciso inoltre di attivare una «cabina di regia» tra amministrazioni comunali e Aidm stessa per mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la riqualificazione del nosocomio di Val di Sogno. «Anche per questo», precisa il vice presidente dell'Aidm Politi, «aderire a un'iniziativa sostenuta dalle opposizioni consiliari andrebbe in contrasto con l'intesa raggiunta con le maggioranze, e rischierebbe di creare strumentalizzazioni». Questioni di opportunità politica insomma, ma una presa di posizione anche per mantenere buoni i rapporti con l'Ulss e per dialogare in maniera costruttiva con la Regione, «per garantire un futuro certo all'ospedale». Da parte sua, Vetrano, precisa: «Credo che quando ci sono iniziative di questo tipo, finalizzate a salvaguardare l'ospedale, sia giusto partecipare». •

EM.ZAN.