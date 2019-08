Opere d’arte all’asta per aiutare Beatrice

Un’asta benefica chiamata Un sogno per Beatrice con cui raccogliere i soldi necessari a proseguire le cure per cercare di fare camminare autonomamente la piccola Beatrice. È questa la novità del notissimo artista veronese Luciano Pelizzari a supporto della associazione no profit Un Sorriso Solidale di Malcesine, in collaborazione col Comune di Verona. L’asta si svolgerà sabato 12 e domenica 13 ottobre a Palazzo della Gran Guardia, ma prima si farà una «straordinaria appendice lacustre a Malcesine», come ha spiegato la presidente di Un Sorriso Solidale, Martina Gasparini. Il sodalizio gardesano da oltre un anno si è preso a cuore il caso di Beatrice, la piccola che a dicembre compirà 10 anni, nata con una paralisi cerebrale. In pratica, appena nata Beatrice ha avuto una complicanza respiratoria che non ha consentito l’arrivo corretto di ossigeno ad una parte del suo cervello, e ha avuto come esito un danno motorio ad entrambe le gambe. Da quando era ancor più piccola però, con tenacia e forza di volontà straordinarie, la bimba sta facendo fisioterapie per cercare di recuperare e rendersi autonoma nel cammino visto che, per il resto, parla, capisce, gioca e studia come tutti i suoi amici e coetanei. La particolare fisioterapia, chiamata Maes Therapy, in Italia è poco utilizzata. Di qui la necessità di ricorrere a un centro in Belgio. Costo: circa 4 mila euro per quattro o cinque giorni, tra terapie e spese. A casa di Beatrice va poi una altra fisioterapista, che aiuta ogni giorno la piccola. In Belgio, visti i costi, la bimba ci va a mesi alterni. «La famiglia, da sola, non può reggere tutte queste spese», ha proseguito Gasparini, «visto anche che Beatrice ha due sorelle e che la sua mamma, una dottoressa specializzatasi a Verona, a sua volta ha problemi di salute e lavora solo al mattino». Finora Un Sorriso Solidale ha messo in piedi moltissime iniziative e raccolte fondi con ottimi risultati. «Ora abbiamo conosciuto il maestro Luciano Pelizzari e il suo amico Filippo Cagalli», ha proseguito Gasparini, «che ci hanno proposto questa iniziativa e si sono dimostrati interessatissimi a cercare di aiutare Beatrice. In particolare, Pelizzari si è rivelato un artista con un cuore grande così e un motore inesauribile di idee». L’artista, dopo aver saputo della storia di Beatrice e aver parlato con Matteo, il padre della piccola, ha donato in marzo il ricavato della vendita di un suo dipinto alla Gran Guardia, dove era in corso una sua mostra. «Ma, soprattutto, ha ideato e organizzato l’asta coinvolgendo amici artisti di varie parti d’Italia», ha aggiunto la presidente di Malcesine. Il 21 agosto, in Comune a Verona è stata presentata l’iniziativa da Pelizzari e da Un Sorriso Solidale con i vertici della giunta Sboarina, il padre di Beatrice e vari collaboratori. «Grazie all’aiuto e al sostegno che ci è stato dato dall’assessore allo sport e manifestazioni, Filippo Rando», com’è stato spiegato, «potremo fare questa asta a Verona». «Ci siamo assunti tutti una responsabilità morale, civile e etica», ha proseguito Pelizzari, «perché fare del bene dovrebbe diventare un dovere per ognuno. Beatrice, senza saperlo, ci ha chiamato e ci ha chiesto di vivere con lei una piccola parte della nostra vita, di aiutarla a muovere i primi passi verso il mondo. I problemi, se si vuole, si possono combattere, speriamo anche con nuove forme di cura che possano aiutare Beatrice a trovare l’autonomia e la vita sognata: poter camminare verso gli altri, come fanno tutti. Dopo i sogni ci sono i miracoli: noi intanto ci occupiamo di realizzare il sogno di Beatrice, il resto speriamo arriverà». Così, sabato e domenica in centro a Malcesine, si svolgerà un’anteprima dell’asta di Verona. «Grazie alla disponibilità della Associazione Commercianti e Artigiani, guidati dalla presidente, Antonella Giacomazzi», ha chiuso Gasparini, «una ventina di opere che saranno battute all’asta in ottobre sarà esposta nei negozi e nella mostra collettiva a Palazzo dei Capitani. Lancio un appello a chi volesse donare opere da battere all’asta: mi contatti e passerò personalmente a ritirarle». Possibili anche donazioni dirette a con Un sorriso solidale e per Beatrice, contattando i responsabili. •

G.M.