«Mancano i trasfusionisti Serve patto con Trento»

«All’ospedale di Malcesine è stata annullata la data di luglio per donare il sangue. Possiamo fare una convenzione con il Trentino, visto che nell’Ulss 9 non ci sono sufficienti medici trasfusionisti disponibili a venire a Malcesine?». A chiederlo è Matteo Seppi, presidente del Gruppo Avis di Malcesine - Brenzone con una lettera inviata il 1. agosto al direttore generale della Ulss 9. Nell’aprile scorso, l’allora sindaco di Brenzone, Tommaso Bertoncelli, oggi consigliere di minoranza a Brenzone ma membro del Direttivo Avis dell’alto lago, aveva scritto all’Ulss chiedendo di aumentare il numero delle giornate di donazione. Stessa cosa avevano poi fatto il suo successore, l’attuale sindaco di Brenzone, Davide Benedetti, e il vice di Malcesine, Livio Concini. Quest’ultimo, tra l’altro, lavora proprio a Malcesine come infermiere. Ma ora Seppi, con toni propositivi, ha scritto di nuovo al direttore generale dell’ Ulss che, peraltro, oggi sarà in visita nell’alto lago. «Lei», ha scritto Seppi al direttore, «aveva risposto positivamente il 4 aprile 2019 alla lettera di gennaio inviatale da Tommaso Bertoncelli preannunciando due giornate extra per donare, oltre alle quattro già previste, nonostante i noti problemi di pensionamenti e maternità del personale. Purtroppo, però, a luglio è stata invece cancellata anche la giornata di donazione normalmente prevista, causando stupore e disappunto tra i donatori. Alcuni, pochi per la verità», ha proseguito Seppi, «hanno deciso di donare ugualmente andando all’ospedale di Bussolengo mentre la stragrande maggioranza dei donatori ha rinunciato, non potendo permettersi di perdere mezza giornata per il viaggio». Di qui la richiesta: «È con spirito di collaborazione, per evitare la diminuzione del numero di donazioni e la rinuncia anche dei donatori più assidui, che propongo di convenzionarsi celermente con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari trentina, chiedendo disponibilità di un medico trasfusionista che possa coprire la zona di Malcesine e salvare le donazioni dei nostri associati». Il direttore generale già da varie settimane ha preso contatti con la Azienda trentina per poter pescare dalle graduatorie alcuni infermieri e operatori socio-sanitari per Malcesine. Inoltre, il numero uno di via Valverde in città ha contattato anche la Regione Veneto. Da Venezia si attendono conferme ma parrebbe a portata di mano la possibilità di collaborare col Trentino. Probabile quindi, anche se per il momento dalla sede della Ulss 9 non trapela nulla, che di questo argomento il direttore vorrà parlare oggi con gli amministratori locali. Del resto, che l’Ulss 9 sia favorevole ad incrementare le donazioni, era chiaro già dalla lettera dell’aprile scorso. «Anzitutto voglio ringraziare tutti i donatori dell'Avis dell'alto Garda per la preziosa attività di donazione che, nonostante le difficoltà, hanno garantito. Le difficoltà nell'aumentare i giorni di raccolta ematica», aveva precisato Girardi, «non sono legate a tagli economici quanto a un problema diffuso in tutta la regione e in Italia nel reperire personale medico e infermieristico per questa attività. Pur con questa premessa», aveva scritto, «è stata esaminata la richiesta dal Comitato del buon uso del sangue ed è stato concordato di aggiungere altre due giornate di donazioni a Malcesine, verosimilmente dopo luglio». Ora si attende l’esito dei colloqui di oggi .

GER.MUS.