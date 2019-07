La moto finisce contro le rocce Gardesana bloccata

Motociclista a terra e traffico bloccato ieri alle 18 sulla Gardesana tra Torbole e Malcesine prima della galleria. A quanto si è appreso dai primi accertamenti, un motociclista mentre era in sella della due ruote di grossa cilindrata per cause ancora da accertare sembra abbia urtato la parete rocciosa a lato della Gardesana, all’ uscita di una delle gallerie mentre viaggiava verso il Trentino. Il motociclista era cosciente quando è stato soccorso anche se era riverso su un fianco e non si muoveva. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Torbole e un’ambulanza inviata da Trentino Emergenza ma i primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti di passaggio tra i quali sembra ci fosse un sanitario. La Gardesana è rimasta bloccata per diverso tempo e poi è stata utilizzata a senso unico alternato la sola corsia che porta da nord verso sud restando invece bloccata l’altra fino a quando il motociclo è stato rimosso. Sul posto si sono perciò formate lunghe code in entrambe le direzioni. Solo nelle prossime ore si potranno sapere gli sviluppi sulla salute del centauro mentre la Gardesana è stata sbloccata solo a tarda sera quando le code sono state smaltite. •

GER.MUS.