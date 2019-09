Si chiamava Morris Basso il 39enne (40 anni li avrebbe compiuti fra un mese) morto ieri in un incidente stradale a Malcesine. Era in scooter, ha tamponato un'auto che lo precedeva, è finito sulla corsia opposta dove è stato travolto da un autobus.

Basso era originario di Rovereto. Qui il padre gestiva una nota pizzeria della zona, «La Margherita», dove pure il figlio inizialmente lavorava, ma poi ha deciso di cedere. Poi almeno 15 anni fa, Morris aveva iniziato a frequentare Malcesine dove si è poi trasferito. Qui lavorava d’estate, mentre d’inverno si trasferiva in Trentino, a Madonna di Campiglio, per fare il cameriere durante la stagione invernale. Ma, nonostante le origini trentine, si poteva considerare un malcesinese d’adozione, proprio perché abitava e lavorava come cameriere nel paese dell’alto Garda da diverso tempo. Da un paio d’anni era in servizio all’hotel Val di Sogno.

Basso lascia un figlio, Samuel, cinque anni a ottobre, avuto con la sua ex compagna, Arianna, che aveva conosciuto proprio a Malcesine.

Emanuele Zanini