Cade dallo scooter Giovane in ospedale

Ha perso il controllo del proprio scooter, cadendo rovinosamente a terra. B.C., una ventisettenne di origine brasiliane ma residente a Malcesine, se l'è vista brutta ieri mattina mentre viaggiava verso nord con il ciclomotore sulla strada Gardesana. Poco prima delle 11,30, all'altezza di Val di Sogno, si stava preparando per svoltare per dirigersi verso un bar quando, per cause ancora da stabilire con esattezza, è scivolata cadendo sull'asfalto. Nel cadere per terra la giovane donna è andata a sbattere contro un palo che si trovava a bordo della strada. Nell'incidente non sono state coinvolte altre persone, né veicoli. Sul posto, oltre alla polizia municipale e i carabinieri di Malcesine per i rilievi del caso, sono arrivati i soccorsi: un'ambulanza della Croce Bianca di Torri e Garda e un elicottero del 118 che ha trasportato la ferita in codice giallo all'ospedale di Trento. La giovane è stata ricoverata nel nosocomio trentino ma non è in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno analizzando i dettagli per capire l'esatta dinamica dell'incidente, che comunque è stato causato da un'uscita di strada autonoma della ragazza che, forse a causa dell'asfalto viscido, è scivolata perdendo l'equilibrio. Nei mesi scorsi sono stati diversi gli incidenti che hanno coinvolto motociclisti a Malcesine. L'11 settembre scorso, sempre sulla SS249, non distante da Val di Sogno, aveva perso la vita Morris Basso, cameriere di Malcesine, che in sella al proprio scooterone, aveva urtato un'auto ed era finito contro un pullman, rimanendo ucciso sul colpo. Il primo di luglio un cuoco era rimasto gravemente ferito a Magugnano dopo lo scontro tra la sua moto e un'auto, mentre il 29 luglio fra Torbole e Malcesine un motociclista aveva urtato la roccia a lato della Gardesana. Il 13 maggio scorso c’era stato un altro scontro tra moto e automobile che aveva causato il ferimento di un centauro. •

EM.ZAN.