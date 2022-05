Malcesine-Baldo Trail, si parte con la prova «stambecchi»: in 600 alla tre giorni di gare

Malcesine si anima sportivamente in questo fine-settimana. Sui sentieri che la uniscono a Brentonico e Avio ci saranno più di 600 gli atleti iscritti alle quattro gare previste. La prima in programma domani, è a prova di stambecchi: la vertical (al via alle 14.30) è solo ascesa, valevole come prova unica di campionato regionale Fidal di specialità. Partenza dalla stazione di mezzo della Funivia del Monte Baldo, arrivo in vetta alla stazione, per un dislivello di 1000+.

Fra i partecipanti, la talentuosa Alessia Scaini e sull’esperto Sergio Bonaldi. Sabato mattina, spazio alle medio/lungo distanze con le due prove: la ultra 50km (3.355MD+) con start alle 7.30 e un super favorito del calibro del bolognese Gianluca Galeati. A seguire la medium da 24km (1.994MD+) con start un’ora più tardi. In quest’ultima da tenere d’occhio la polivalente atleta austriaca Stephanie Kröll e il veneto Mattia Tanara.

La Malcesine-Baldo Trail, ideata da Verona marathon Team si conclude domenica, al via alle 10 la short da 16km (1185D+) disegnata tra le vie di Malcesine e lungo le sponde del lago. La manifestazione segue il green style: balisaggio riciclabile, pacchi gara non confezionati per eliminare il packaging. Infine, la cima dell’Alto Garda che fa spartiacque tra il Veneto e il Trentino, sposa il progetto “Io non getto i miei rifiuti” in base al quale l’atleta potrà essere immediatamente squalificato se sorpreso a buttare rifiuti lungo il percorso di gara.