Mai più senza mascherine C’è il distributore automatico

Sono andati a ruba, in ordine di preferenza, i guanti, le mascherine e i gel igienizzanti. Da una settimana Caprino ha un distributore automatico di tali presidi sanitari che sono indispensabili in questo periodo di emergenza Covid-19. Spiega il sindaco, Paola Arduini, premettendo che la macchina, operativa 24 ore su 24, è stata installata vicino all' entrata principale del municipio di Palazzo Carlotti: «Abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione questo servizio per agevolare i cittadini ad ottemperare alle normative vigenti in materia di protezioni individuali, garantendone così la disponibilità anche nei giorni di chiusura di altre attività. I prezzi sono equi», informa. «Le mascherine, lavabili e utilizzabili fino a cinque volte, costano 2,50 euro. I guanti, che sono di lattice e in confezioni da 10, vengono 1 euro e 50 e sono stati acquistati da moltissime persone perché sono introvabili». I gel sono di due tipi: «Uno, senza alcol, in confezione più grande, viene 5 euro mentre l'latro, con alcol in confezione più piccola, costa 2 euro e 50». L'assessore ai servizi sociali Irene Armani ci tiene a ringraziare la ditta Veneto Vending, con sede legale a Calmasino Bardolino, nella figura di Simone Montanari che ha proposto il servizio all’amministrazione comunale. «L'iniziativa è un brevetto tutto italiano, anzi interamente veronese, nato dalla collaborazione tra questa ditta, la New P Systems srl e la SteAl srl, entrambe di Arbizzano di Negrar». Aggiunge il sindaco: «Ci tenevano molto e abbiamo accolto l' idea che permette ai cittadini di avere queste protezioni a qualsiasi ora. E' una idea tutta veronese, dai prodotti alla macchina, che vede tre ditte collaborare e reinventarsi. Hanno infatti riprogrammato un normale distributore di merendine, trasformandolo in questo che mette a disposizione dispositivi conformi alle indicazione governative. In questi giorni abbiamo visto molte persone venire appositamente qui per utilizzarlo». •

B.B.