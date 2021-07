Luglio nei parchi è «Pop!» Al via teatro e cinema

Domenica a Costermano sul Garda si alza il sipario del «Pop! Ecofestival 2021». Sarà itinerante tra Teatro nel parco e Cinema sul prato fino al 22, organizzato dall’assessorato alla cultura e al turismo, retti da Francesca Martini e Alberto Bullio, direzione artistica e organizzativa di Ippogrifo Produzioni. Rientra nell’accordo di programma Regione Veneto – Provincia RetEventi 2021 coi patrocini di Europe Direct, Valpolicella Benaco Banca e Associazione albergatori Garda Costermano. Collaborano la Protezione civile e comitato Croce rossa. Partecipazione speciale dell’Amo di Bardolino. Sono previsti momenti di intrattenimento, cultura, teatro, cinema, arte e magia, tra i Parchi dell’Amicizia dei Popoli e dello Sport e Villa Torri Giuliari di Albaré Alto dove si terrà, a ingresso libero, la prima. Domenica alle 18, in esclusiva per Verona e provincia, grazie all’ospitalità della Comunità Shalom, andrà in scena «I guardiani del Nanga», monologo teatrale di Nicola Ciaffoni con la drammaturgia di Gioia Battista e regia di Stefano Scherini. Il pubblico, che accederà su prenotazione, verrà condotto attraverso il parco fino a uno spiazzo verde dove, all’ombra di alberi secolari, assisterà allo spettacolo. Il cartellone prosegue ogni martedì, alle 21,15 al Parco dello Sport, a Marciaga in via Valletta, con il Teatro nel parco: spettacoli brillanti, commedia dell’arte per famiglie (biglietto unico 3 euro). Il giovedì c’è la serata Cinema sul prato del Parco della Amicizia e dei Popoli, in località Baesse (biglietto unico 1 euro). Commenta il sindaco Stefano Passarini: «Finora, a Costermano sul Garda, non si erano mai organizzati eventi culturali di questo tipo. Con la realizzazione dei nuovi parchi abbiamo creato spazi per cittadini e visitatori. La pandemia ci ha costretti a rimandare progetti già previsti per il 2020. Ora però tutto è pronto per riprendere, insieme, da dove eravamo bruscamente stati fermati». Martini, che è anche assessore al sociale, chiude: «Questi incontri culturali ci danno anche la possibilità di vivere in comunità godendo del nostro meraviglioso territorio. Tutti gli eventi, come da normativa, si terranno in piena sicurezza seguendo le previste misure anti Covid 19». Per informazioni e per le prenotazioni, messaggio al 349. 6625771 o mail a popecofestival@gmail.com.•.