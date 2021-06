Lions Garda Benacus da 50 anni per gli altri

Il Lions Club Garda Benacus ha festeggiato i 50 anni d’attività. Un traguardo importante che ha visto riuniti attorno a un tavolo oltre ai soci i presidenti dei Club sponsorizzati, Giampaolo Fogliardi del Peschiera del Garda, Davide D’Eliseo dell’Arco-Riva del Garda e Massimo Comencini del San Vigilio-Garda Orientale, e il presidente della Zona D del Distretto Alberto Zorzi. Significativa la partecipazione del presidente del Club gemellato di Weilheim-Ammersee, nell’Alta Baviera, Matthias Bechtold e del past Governatore del Distretto Albert Ortner. Ad organizzare l’incontro il presidente del Lions Club Garda Benacus Giuseppe Bolognini, storico dirigente delle Funivie del Baldo Garda, che aveva già ricoperto il ruolo massimo rappresentante del sodalizio anche nel 2015-2016. «La nostra è un’associazione internazionale, in cui ciascun di noi mette le proprie competenze e il proprio tempo a disposizione del prossimo, per rispondere a bisogni del territorio e della comunità», spiega Bolognini che rigetta l’interpretazione di chi vede il club solo funzionale a cene e convegni. «Certamente questi momenti conviviali sono importanti per creare contatti, alimentare relazioni, rafforzare lo spirito di appartenenza all’associazione. Ma la nostra forza non è qui. Siamo vicini alle attività del territorio con aiuti economici come per esempio con l’Amo Baldo Garda per l’assistenza domiciliare al malato oncologico; la Casa Salesiana di Albaré per la Comunità educativa per minori; l’Associazione Cavaion nel Mondo per l’assistenza a bambini di aree disagiate, senza dimenticare il dono di una canoa per il progetto Voga per disabili della Canottieri Bardolino; il dono di defibrillatori; il sostegno a favore della conservazione della chiesetta di San Martino a Pazzon, splendido gioiello restaurato con intervento del Garda Benacus; la consegna di forniture alimentari in collaborazione con la Croce Rossa di Bardolino a decine di famiglie bisognose del territorio», illustra Bolognini. «Il nostro Club è uno dei primi fondati nella zona, se pensiamo che il primo Lions Club nato in Italia è del 1951. Dal Garda Benacus, che ha sede a Bardolino, sono poi nati il Peschiera del Garda, l’Arco-Riva del Garda e il San Vigilio-Garda Orientale. Il Garda Benacus oggi conta una trentina di soci ed è ancora presente e attivo uno dei fondatori, l’architetto Pio Brighenti». Tradizionale del Garda Benacus è l’assegnazione del premio cultura a una personalità locale che si sia resa benemerita in attività svolte nell’ambito del volontariato, della cultura, delle arti, delle scienze, che sia cultore delle tradizioni e delle bellezze storico-artistiche del territorio. Un riconoscimento che per l’anno in corso sarà deciso nei prossimi mesi. Nel corso dei festeggiamenti del cinquantesimo è stato dato spazio all’avvocato Bruno Castelletti, socio storico, che ha recitato la sua nuova poesia: «Insieme».•. S.J.