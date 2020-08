«Linea», arrivano fondi per il rondò

Nuovi fondi regionali per una delle due future rotatorie sulla «Linea». Il Comune di Caprino ha ottenuto da Venezia un contributo di 228mila euro per la realizzazione della grande rotonda che verrà costruita sulla SP8 all'altezza dell'intersezione di via Stazione e Ceredello di sotto. La conferma, spiegano il sindaco Paola Arduini e l'assessore ai Lavori pubblici Davide Mazzola, è arrivata direttamente dall'assessore regionale Elisa De Berti con una comunicazione ufficiale. Il contributo era stato richiesto dall'amministrazione lo scorso marzo, dopo aver partecipato al bando della Regione del dicembre scorso riguardo ad «interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale», per i quali sono stati finanziati in tutto 33 progetti in Veneto, tra cui appunto l'intervento di Caprino. Il costo dell'opera è di 600mila euro. Ai 228mila euro in arrivo dagli uffici regionali si sommano i fondi della Provincia, per 185mila euro, e quelli del Comune di Caprino, per altri 187mila euro. Nell'occasione verrà completamente rivista l'intersezione delle strade, che avviene in posizioni sfalsate: il grande rondò avrà un diametro di 40 metri e quattro bracci intersecanti, mentre l'aiuola situata al centro delle carreggiate sarà di 24 metri. Verrà allargata e sistemata via Stazione, strada che porta alla frazione di Boi. Il Comune, dopo uno studio di fattibilità, è arrivato a redigere il progetto definitivo. Ora il prossimo passo è definire l'esecutivo. Una volta terminato l'iter burocratico, che prevede pure un accordo di Programma con la Regione, si potrà partire con i lavori che il Comune punta di far iniziare nel corso del 2021. Sulla «Linea» che collega Costermano e Caprino è in previsione un'altra rotatoria all'altezza dell'incrocio con via San Rocco, in località Pesina. In questo caso la spesa prevista ammonta a 280mila euro, di cui 205mila coperti da un finanziamento della Provincia, mentre i restanti 75mila euro verranno investiti direttamente dal Comune. La rotonda in asse con la Sp8 e via San Rocco, in simmetria tra i quattro assi, avrà un diametro esterno sempre di 40 metri lineari più le banchine, mentre la carreggiata della rotatoria sarà di sette metri. L'isola centrale rialzata avrà invece un diametro di 22 metri e sarà delimitata da cordonata. Per questo intervento è stato effettuato uno studio di fattibilità, a cui seguirà il progetto definitivo ed esecutivo. Anche in questo caso i lavori sono previsti nel 2021. «Nel prossimo consiglio comunale», precisa l'assessore Mazzola, «presenteremo una variante urbanistica per poter attivare la fase espropriativa». Entrambe le rotonde – ognuna avrà il proprio percorso burocratico-amministrativo distinto – avranno passaggi ad hoc per i pedoni, per le biciclette e saranno illuminate. Per quanto riguarda la rotonda di Pesina l'amministrazione comunale punta a chiudere le progettazioni entro la seconda parte del 2020 e partire con i lavori entro la fine dell'anno. La «Linea» è considerata una delle strade più pericolose dell'entroterra gardesano, a causa del lungo rettilineo che induce troppi automobilisti e motociclisti a spingere sull'acceleratore. Negli anni è stata troppo spesso teatro di gravi incidenti, anche mortali dove anno perso la vita anche cittadini di Caprino, come ricordano il sindaco Arduini e l'assessore Mazzola. «La sicurezza di questa arteria stradale è una priorità per noi e per tutta la nostra comunità. Grazie a questi due progetti che prevedono due rotatorie crediamo di essere arrivati, finalmente, ad una soluzione definitiva e risolutiva», affermano gli amministratori caprinesi. «Un particolare ringraziamento», aggiunge il primo cittadino «va all’assessore regionale Elisa DeBerti e al Presidente della Provincia Manuel Scalzotto per la vicinanza al nostro territorio, contribuendo in modo esaustivo alla risoluzione dei problemi legati alla sicurezza e viabilità su quel punto della Sp8». •

Emanuele Zanini