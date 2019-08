Legge sul cicloturismo approvata con il sì del Pd

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la proposta di legge «Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike lands», con cui si dettano le linee d’azione per valorizzare i percorsi cicloturistici, sia esistenti che di nuova realizzazione, finalità da raggiungere attraverso uno strumento di programmazione chiamato «Piano regionale di sviluppo del cicloturismo». Tra gli obiettivi della legge, nata per dare attuazione a quanto previsto in materia dalla legge sul turismo del 2013 ci sono l’individuazione di itinerari che tocchino i centri minori e le strade locali, favorire l’offerta di servizi diretti ai cicloturisti da parte delle strutture ricettive, la creazione di un sito internet che raccolga tutte le informazioni sul cicloturismo in Veneto e accordi tra la Regione e i gestori del trasporto ferroviario o su gomma per favorire la mobilità dei cicloturisti. «Grazie a questa legge possiamo mettere a sistema le iniziative pubbliche e private già avviate», ha spiegato l’assessore regionale al turismo Federico Caner. Anche Orietta Salemi, consigliera del Pd in Regione, ha votato a favore della proposta. «È una legge importante se vogliamo dare concretezza al turismo sostenibile», ha commentato assieme alla collega Francesca Zottis, «adesso ci auguriamo che la Regione agisca di conseguenza, garantendo in maniera un adeguato stanziamento e dando spazio sempre maggiore al cicloturismo nell’applicazione del piano dei trasporti».

K.F.