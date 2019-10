Miele, alla fiera dei 40 anni calano gli stand

Dovrebbe essere l’edizione dei festeggiamenti per la fiera nazionale «I giorni del miele» di Lazise, in programma da venerdì a domenica, arrivata al 40° taglio del nastro. Lo sarà solo in parte, essendo quest’anno ancora più marcata la crisi produttiva che si registra da alcuni anni. E non perché mancano apicoltori (l’interesse verso questo settore è anzi in crescita, come conferma l’affluenza ai corsi organizzati anche nella nostra provincia), ma perché le api soffrono: agli attacchi di altri insetti si aggiungono sempre più fattori climatici e ambientali. Lo conferma l’Osservatorio nazionale miele (www.informamiele.it) che ha rilevato come le produzioni estive siano state «generalmente piuttosto scarse per via dell’estate particolarmente torrida con temperature sopra la media» e questo dopo la stangata primaverileche è stata caratterizzata da una «prolungata situazione meteo-climatica avversa che si è protratta per tutto il mese di maggio e che ha colpito tutto il territorio nazionale sia pure con diversa intensità». Effetti, sottolinea l’Osservatorio, dovuti al «grave impatto del cambiamento climatico in atto, che rende più intensi e frequenti gli eventi estremi molto dannosi per l’apicoltura». Le ripercussioni si fanno sentire sulla fiera di Lazise, come riferisce l’assessore alle Manifestazioni Elena Buio: «Alcuni apicoltori, anche tra quelli storici, hanno rinunciato a partecipare perché non hanno miele a sufficienza, mentre altri porteranno solo i formati più piccoli dei barattoli per poter soddisfare comunque la richiesta. Ci saranno nuovi espositori, ma questo è un segnale chiaro della situazione». All’anno bizzarro sul fronte meteo si sommano ulteriori problemi noti, come i casi di spopolamento delle famiglie di api dovuti ad avvelenamenti da fitofarmaci registrati in tutta Italia. Lo sa bene il dottor Gianluigi Bressan, referente del servizio veterinario dell’Asl9 per l’apicoltura: «Come Asl seguiamo un piano nazionale di controllo sugli avvelenamenti delle api. Veniamo chiamati tutti gli anni e sempre negli stessi territori dove si pratica l’agricoltura intensiva soprattutto di uva, pesche e ciliegie». Qualche settimana fa Bressan ha partecipato all’annuale congresso Apimondia, quest’anno tenuto a Montréal, dove una sessione specifica dei lavori è stata dedicata a questo tema. «Nuove evidenze scientifiche mostrano come anche la somma di fitofarmaci ritenuti non dannosi per le api in realtà provoca un loro avvelenamento progressivo», spiega Bressan, che definisce il 2019 «un anno terribile: si va a macchia di leopardo, ma le produzioni di 10-15 anni fa non si vedono più. L’autunno-inverno si sposta più avanti e le piogge arrivano quando ci sono le fioriture principali per la bottinatura. Ad aprile-maggio è arrivato un periodo freddo e le api hanno dovuto utilizzare quanto immagazzinato per scaldarsi». Analisi condivise da Matteo Villa, vicepresidente dell’Associazione regionale apicoltori del Veneto, di cui è anche referente per la sezione veronese: «Erano anni che a maggio non si vedeva la neve in montagna, il freddo ha mandato a monte la produzione dei mieli primaverili mentre nella zona collinare la produzione di acacia è saltata e molto poca è stata quella di tarassaco. È anomalo per gli apicoltori ricorrere a un’alimentazione di sostegno a maggio, come hanno dovuto fare quest’anno». La stima è di un -70% di miele rispetto alle aspettative di inizio stagione. Da qui l’appello a partecipare alla fiera per sostenere un settore centrale per l’agricoltura e la biodiversità. «Le api non sono un affare del portafoglio dell’apicoltore, ma di tutti per il servizio di impollinazione grazie al quale viene garantita la biodiversità», ricorda Villa, «gli insetti pronubi (impollinatori, ndr) sono in declino e le api rimangono le uniche paladine di questa grandiosa attività. Anche se alla fiera non ci saranno tutti i mieli, è importante che i cittadini vengano perché soprattutto in annate come queste abbiamo bisogno di persone che si appassionano e incuriosiscono, che amano e consumano il miele. Bisogna farsi carico collettivamente di questo problema», conclude Villa, «se respiriamo e godiamo della biodiversità, se mangiamo i frutti di questa terra dobbiamo dire grazie anche al lavoro delle alle api. E se compriamo miele italiano sosteniamo realtà apistiche che favoriscono il loro lavoro». •

Katia Ferraro