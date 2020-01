L’ultimo pescatore appende la rete al chiodo

«La vita del pescatore è insostituibile, le bellezze del lago pagano più dei soldi che si possono guadagnare altrove». Gino Barato è innamorato più che mai del suo lavoro, che è prima di tutto una grande passione. Compirà ottant’anni a marzo e per tranquillizzare sua moglie, impensierita a saperlo da solo in mezzo al lago nel cuore della notte per andare a recuperare le reti, a fine dicembre ha detto addio alla pesca professionale che praticava anche dopo essere andato in pensione. Non abbandonerà del tutto l’attività, però. «Continuerò come dilettante», assicura Gino, che è l’ultimo pescatore di Lazise. Vani i tentativi di invogliare qualche giovane a fare questo mestiere, affascinante ma pesante. Già a dodici anni Gino era un valido aiutante del papà Roberto assieme al fratello maggiore Cesare, mancato anni fa, e ai cugini. «Uscivamo in sette a bordo di due barche a remi e pescavamo tinche, lucci, trote con la rete chiamata “ciàra”. Stavamo fuori anche quindici ore di fila, soprattutto di notte», ricorda. Nel corso dei decenni ha conosciuto l’attrezzatura manuale impiegata un tempo, come il «foròn» e la «frissa», varianti di fiocine usate per infilzare i diversi tipi di pesce nascosto tra la vegetazione che popolava i fondali del Garda, lago che oggi se paragonato per questo aspetto ad allora «è un deserto», osserva Gino. L’attività allargata a tutta la famiglia durò circa quindici anni, poi verso la metà degli anni Sessanta i cugini si spostarono nel settore turistico che stava prendendo piede e il fratello Cesare aprì una trattoria specializzata nei piatti di pesce. A Gino la fatica fisica non è mai pesata. «Non ho mai usato una sveglia, alle quattro di notte uscivo per recuperare le reti posate al calar del sole, rintracciabili grazie a un segnale luminoso sopra il galleggiante», raccointa. A fargli compagnia per tanti anni si sono alternati dei cagnolini, fedeli sentinelle sulla barca nel silenzio notturno e spettrale del lago. «Adesso è cambiato un po’ tutto, in peggio. Il turismo e le sue conseguenze hanno portato benessere, ma hanno mutato le condizioni del lago», dice il pescatore lacisiense. Il riferimento è soprattutto all’attuale collettore fognario, «un colabrodo perché tarato su un numero di persone che in trent’anni è triplicato». La preoccupazione nasce rilevando lo spopolamento di alcune specie ittiche lacustri: «Negli ultimi decenni sono spariti l’alborella, il gambero autoctono o saltarèl, una specie di piccola anguilla che noi chiamavamo “spresa” e sta sparendo il carpione. Non conosco le cause, ma sicuramente i campanelli d’allarme ci sono». Sentito anche il problema delle licenze per la pesca professionale commenta: «In Veneto le Province le rilasciano a fronte del pagamento di poco più di quaranta euro, ma la legge regionale dovrebbe prevedere un corso di formazione come avviene in Lombardia e poi servirebbero controlli severi», auspica Gino, il cui desiderio è ora dedicare parte del suo tempo alla divulgazione della cultura della pesca, sia attraverso incontri nelle scuole, sia creando un museo con attrezzature e strumenti recuperati nel corso degli anni. «Inizierò sfruttando un locale sotto casa, in attesa che il Comune metta a disposizione spazi pubblici», conclude il pescatore. Un assaggio della sua collezione sarà esposto in Dogana Veneta dal 6 al 9 febbraio nell’ambito della terza mostra fotografica «Lazise allo specchio, immagini di un tempo che fu». •

Katia Ferraro